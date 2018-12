Rossa, of course. Ma anche nera, verde, blu, rosa...l'importante è che la lingerie delle feste sia davvero speciale

Qualsiasi programma o impegno voi abbiate per le feste di Natale e Capodanno, è inutile indossare abiti e look studiatissimi se poi si trascura la lingerie.

Sì perchè con sotto l'intimo giusto, non solo si può valorizzare al meglio ciò che indossiamo, ma ci fa sentire a nostro agio, semplicemente favolose. Questo è innegabile.

Oltretutto ogni anno proprio nel periodo natalizio moltissimi brand lanciano collezioni e capsule dedicate, a cui è davvero difficile dire di no.

Protagonista come sempre, è quasi superfluo dirlo, il rosso. Ma chi lo identifica troppo come un cliché e vuole virare verso altre tonalità, non rimarrà delusa.

I tessuti più preziosi come seta, pizzo e tulle incontrano infatti anche il classico e sempre impeccabile nero e nuance raffinate come il verde, il blu e il rosa, perfette per chi cerca un tocco originale.

Abbiamo selezionato alcune delle proposte più interessanti da prendere subito in considerazione.





La lingerie per Natale e Capodanno Body Kissable X-Mas INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Sottoveste di seta con ricami in pizzo LA PERLA MAISON

Credits: laperla.com

Completo in tulle AGENT PROVOCATEUR

Credits: net-a-porter.com



Completo in pizzo lavorato & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Babydoll COCO DE MER

Credits: net-a-porter.com

Body con stelline STELLA MCCARTNEY

Credits: stellamccartney.com



Completo con ricami floreali CHANTELLE

Credits: net-a-porter.com

Completo in velluto ERES

Credits: eresparis.com





Babydoll con coppe imbottite H&M

Credits: hm.com



Canotta e slip TEZENIS

Credits: it.tezenis.com

Completo in pizzo con slip sgambato a vita alta TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

Body a fiori TWINSET MILANO

Credits: twinset.com



Vestaglia con profili in pizzo nero a contrasto YAMAMAY

Credits: yamamay.com

Completo con lacci intrecciati WOMEN SECRET su Zalando

Credits: zalando.it

/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...