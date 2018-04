Dalle sottovesti in seta ai completini color sorbetto: una selezione di capi di intimo da sfoggiare questa primavera!



La primavera si prepara ad entrare nel vivo e puntuale come ogni anno si avvicina anche il fatidico momento del cambio degli armadi: con l’arrivo della nuova stagione un bel refresh del guardaroba sarà assolutamente indispensabile e, insieme a vestiti, scarpe e accessori, bisognerà rinnovare anche i capi di lingerie.

Abiti dai tessuti svolazzanti e camicette leggere lasceranno intravedere più del solito, l’intimo non sarà più nascosto sotto strati e strati di vestiti come in inverno quindi, ora più che mai, la biancheria intima dovrà essere scelta con maggiore accuratezza.

Completini sensuali, body e sottovesti dai colori intensi potranno finalmente lasciare il posto a completi dalle tonalità più vivaci e basterà davvero poco per portare una ventata di freschezza nell’armadio.

Tra capi di intimo a stampa floreale, grande must della stagione, a lingerie dai colori pastello, in pizzo, con ricami, trasparenze o altri dettagli iper romantici, non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Se siete in vena di nuovi acquisti, ecco una selezione di capi di intimo da acquistare questa primavera.









CALVIN KLEIN UNDERWEAR Reggiseno con ferretto e merletti

Credits: zalando.it





LA PERLA Sottoveste in raso con dettagli in macramé

Credits: laperla.com





INTIMISSIMI Reggiseno push-up e slip a fiori

Credits: it.intimissimi.com





OYSHO Reggiseno triangolare e slip in pizzo a fiori all’uncinetto

Credits: oysho.com





GOLDENPOINT Reggiseno con motivo gessato e farfalle e slip coordinato

Credits: goldenpoint.com













TRIUMPH Reggiseno sfoderato con ferretto e slip coordinati

Credits: it.triumph.com













LOVE STORIES Sottoveste in sete con scollo a v



Credits: zalando.it













YAMAMAY Reggiseno push-up e brasiliana in pizzo e tulle

Credits: yamamay.com













TEZENIS Reggiseno a balconcino in pizzo e tulle e slip coordinato

Credits: tezenis.it