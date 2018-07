A righe, a quadretti, con fenicotteri rosa: ecco i modelli must per lui



Comfort, praticità e un pizzico di glamour che non guasta. La collezione di costumi da bagno firmati Intimissimi Uomo viene incontro alle esigenze maschili, anche on the beach.

L'ampia scelta di modelli e stampe poi riesce ad accontentare anche i gusti più esigenti. Dagli amanti dello slip in microfibra super basic a chi non rinuncia ai boxer, a tinta unita o declinati su fantasie irresistibili.

Quali? Dai pattern geometrici, come le righe e quadretti, alle proposte più estrose pensate per chi non ha paura di osare e vuole giocare con le tendenze più cool di stagione.

Via libera quindi a pappagallini colorati, palme tropicali, fenicotteri rosa, maioliche e naturalmente l'intramontabile flower print.

Abbiamo selezionato 10 varianti must have da suggerire (o perchè no, da regalare) alla vostra dolce metà.

BOXER A RIGHE





BOXER A QUADRETTI





CON LE PALME





STAMPA PAPPAGALLI





CON FENICOTTERI ROSA





SLIP A RIGHE





A FIORI





STAMPA MAIOLICHE





A RIGHE VERTICALI





SLIP BASIC IN MICROFIBRA





Credits: it.intimissimi.com