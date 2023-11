I pezzi giusti da acquistare da H&M a Novembre per ottenere tanti look stilosi? Ecco qui 11 idee da afferrare al volo

Non sapete come dare ai vostri outfit quel pizzico di glamour che non fa mai male? A volte, anzi spesso, è sufficiente introdurre una piccola new entry nel guardaroba per realizzare tante combo vincenti e svoltare. A chi affidarci per non sbagliare? Beh, il colosso svedese H&M è davvero un alleato prezioso nel proporci soluzioni perfette per essere sempre impeccabili senza mandare in rosso il conto in banca.

Sbirciandoo online sull'e-commerce del brand abbiamo subito individuato i nostri pezzi preferiti e ve li condividiamo qui sotto. Si spazia dal cappotto fluffy e super avvolgente, al tailleur rosso che vi risolverà non pochi dilemmi di look. Dal cardigan con bottoni gioiello alla gonna midi satin, senza dimenticare alcuni accessori immancabili come i mocassini chunky, la shopper in tweed e dei maxi orecchini per scintillare.

Lasciatevi tentare dalla nostra wish list di Novembre!

Cappotto oversize H&M

Minidress di paillettes H&M

Mocassini chunky H&M

Giacca doppiopetto da completo H&M

Pantaloni con pinces in coordinato H&M

Shopper in tweed H&M

Maglia in lurex H&M

Maxi dress satin con fiocchi H&M

Cardigan con bottoni gioiello H&M

Gonna rosa midi satin H&M

Maxi orecchini con strass H&M

Credits: hm.com