Halloween si avvicina: scoprite con noi i capi e gli accessori moda must have per una notte da brivido (ma sempre super stilosa, eh!)

Come da tradizione tra sabato 31 Ottobre e domenica 1 Novembre si celebra Halloween. Quest'anno, vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, i party super affollati a cui eravamo abituati in passato sono assolutamente banditi, ovvio.

Nessuno ci vieta però di indossare per l'occasione un look stiloso o anche solo un dettaglio a tema per festeggiare a modo nostro la serata più paurosa che ci sia (e magari postare anche una bella foto su Instagram e fare il pieno di like).

I capi e gli accessori perfetti da scegliere per questa ricorrenza? Tra zucche intagliate, ragnatele, scheletri, fantasmi, abiti da strega super glam, trasparenze audaci e dettagli dark abbiamo preparato per voi una selezione ad hoc con tante idee cool da cui lasciarsi tentare!

Halloween 2020: i capi e gli accessori a tema Blusa jacquard con maniche a sbuffo Primark



Credits: primark.com

Gonna a balze Sfizio



Credits: sfiziocollection.com

Pumps in suede con cinturini Chie Mihara



Credits: chiemihara.com

Bracciale Pepita in oro giallo con charms a tema Dodo



Credits: dodo.it

Abito lungo in tulle glitter Feleppa



Credits: feleppa.com

Stivaletti stringati Formentini



Credits: formentini.it

Pullover color zucca Beatrice .B



Credits: beatriceb.com

Stivali alti Malone Souliers



Credits: malonesouliers.com

Zainetto con-frange e borchie Pashbag by L’Atelier du Sac



Credits: atelierdusac.com

Pumps in pelle pitonata Loriblu



Credits: loriblu.com

Cardigan arancio Acne Studios



Credits: net-a-porter.com

Pencil skirt 2nd Day su Zalando



Credits: zalando.it

Abito con le piume Mantù



Credits: mantu.it

Pumps di velluto con cinturino WHAT FOR



Credits: whatfor.com

Charm a tema Pandora



Credits: it.pandora.net

Abito chemisier con stampa lollipops GLIMMED



Credits: glimmed.it

Bracciale a tema Kidult



Credits: discoverkidult.com

Lovers Mini Tote in pelle nera HTC Los Angeles



Credits: htclosangeles.com

Stivaletti in pelle Damiano Marini



Credits: damianomarini.it

Costume stampa teschi ARENA



Credits: arenawaterinstinct.com

Stivali lace-up in pelle ASH



Credits: ash.com

Giacca con alamari e bottoni gold LA MARTINA



Credits: lamartina.com

Pantaloni skinny in latex MANGO



Credits: shop.mango.com

Biker jacket color zucca Desigual



Credits: desigual.com

Blusa con inserto in tulle Asos



Credits: asos.com

Anello Eclat



Credits: eclatpreziosi.it

Cappotto Gimo's



Credits: gimos.com

Maglia jacquard PierAntonio Gaspari



Credits: pierantoniogaspari.com

Occhiali da sole Pugnale Heritage



Courtesy of Press Office

Secchiello stampa cocco LA CARRIE



Credits: lacarrie.it

Collana con charm RUE DES MILLE



Courtesy of Press Office

Calzini con profili in lurex Sarah Borghi



Credits: sarahborghi.com

Stivali cuissardes Stonefly



Credits: stonefly.it

Pullover jaquard Tesei



Credits: teseiofficial.com

Crop top di pizzo Amotea



Credits: amotea.com

Orecchino a ragnatela Barbara Biffoli



Credits: barbarabiffoli.it

Calze con disegni a tema Happy Socks



Credits: happysocks.com

T-shirt con mani Boohoo



Credits: it.boohoo.com

Camicia con maniche di pizzo Essentiel Antwerp



Credits: essentiel-antwerp.com

Abito in maglia a coste Holzweiler su Zalando



Credits: zalando.it

Body con scheletro Missguided su Zalando



Credits: zalando.it

Orecchini Mattioli



Credits: it.mattioli.it

Stivaletti in pelle stampa cocco FRAU



Credits: frau.it

Blusa con volant NARA CAMICIE



Credits: naracamicie.com

Gonna midi con inserto a rete MORFOSIS



Credits: morfosis.it

Secchiello in pelle Nico Giani



Credits: world.nicogiani.com

Stivali col tacco Ovyé



Credits: ovye.it

Cappotto viola Please



Credits: pleasefashion.com

Tracolla in velluto Pinko



Credits: pinko.com

