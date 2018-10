Ecco i capi e gli accessori più cool da sfoggiare ad Halloween per un look "terrificante" (ma stiloso) al punto giusto

La notte tra il 31 Ottobre e il 1° Novembre, come da tradizione, si festeggia Halloween. La ricorrenza di origine celtica amatissima negli Stati Uniti, ha ormai preso piede anche in Italia tra scherzi paurosi e travestimenti macabri.

Il nostro contributo fashion per l'occasione? Non può che essere dark, che domande!

Protagonista una palette scura per l'appunto, fatta principalmente di viola e nero, con qualche eccezione giocata sull'arancio zucca.

E tra un trick or treat e l'altro, via libera ad abiti in velluto, pantaloni in pelle, maglie con strappi che sembrano ragnatele e accessori con simboli a tema: fantasmini, gufi, ragni e creature terrificanti.

Halloween 2018: i capi e gli accessori a tema Maglia in lana con strappi FEDERICA TOSI

Pantaloni di pelle & OTHER STORIES

Sandali in vernice con inserto in tulle REPETTO

Orecchini pendenti con ragni SWAROVSKI

Maglia con ragnatele stampate ASOS

Body a dolcevita con glitter PRIMARK

Bracciale con fantasmino DODO

Midi dress in velluto viola ricamato GUCCI

Stivaletti stringati in pelle stampa cocco UNISA

Abito nero con balze e ruches LANACAPRINA

Abito con cappuccio e dettaglio borchie MAJE

Minidress in lurex con dettagli cut-out ALCOTT

Pullover con scritta MISS SIXTY

Gonna midi in pelle MORFOSIS

Stivaletti open toe con lacci e inserto a rete DAMIANO MARINI

Bomber metal doppiato in velluto 8PM

Gonna in tessuto jacquard e pizzo nero WINONAH

Sneakers arancio zucca GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND

Borsa esagonale stampa cocco SARA GIUNTI

Bracciale con gufetto RUE DES MILLE

