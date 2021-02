Il grigio è da sempre tra i color essentials del guardaroba e quest’anno lo ancora di più! Ecco 5 idee per mixarlo in modo cool e non banale nei tuoi look.

Grey is the new black: lo dicono tutti, anche sua maestà Pantone!

La tavolozza dei grigi, si sa, è un’autentica istituzione e dovrebbe essere presente in qualsiasi guardaroba con più di una sfumatura e su più di un pezzo.

Il 2021 però è un’altra storia: il grigio è uno dei colori must have assoluti e, sebbene le regole auree per indossarlo restino pressocché le stesse, entra di diritto tra le desiderata più hot e i tormentoni dell’anno!

Ecco quindi la necessità di capire come indossarlo- perché va bene inserirlo in questo o in quell’altro look come colore “gregario” o ricorrere al total gray per outfit formali - ma il grigio può essere molto più di una solida base alla quale ricorrere per safe-combo che ci tolgano le castagne dal fuoco al momento opportuno.



Il grigio targato 2021 infatti si carica di nuova energia e ci fa capire chiaramente di poter diventare anche “quota cool”, da sdrammatizzare facilmente con ben più di una nuance e applicabile a ben più di uno stile.

Toglietevi dalla testa dunque la noia della classica palette per l’ufficio e date il benvenuto alla tavolozza più versatile e on trend del momento.



Tirate fuori tutte le sfumature di grigio che avete nell’armadio - dal perla al canna di fucile – e preparatevi ad utilizzarle a più non posso su qualsiasi tipo di mise. Come? Il trucco sta nello scegliere il capo sul quale si vuole fare all-in nella versione di grey favorita e osare, applicandolo su più mood e accostandolo a più nuances.



Pantone ci ha già detto che l'abbinamento con il Giallo Illuminating sarà "la morte sua", e poi?



E poi ci pensiamo noi a schiarirvi le idee: con la giusta dose d’ispirazione e 5 mix and matches con protagonista un pezzo grigio tutti da replicare.

Come indossare un trench grigio

Chi l’ha detto che un look off-duty non possa essere grigio-centrico? Anche il tempo libero può essere cool e chic nello stesso tempo, ed è qui che entra in gioco il peso specifico del pezzo al quale affidare la vostra sfumatura di grigio. È infatti importante valutare bene quale priorità dare ai colori anche attraverso i capi che li rappresentano e alla “porzione di mix” che costituirà la macchia cromatica desiderata.

Noi abbiamo pensato a un trench grigio perla come quello di H&M – capospalla certo, ma anche trend di assoluto carattere del momento – da portare aperto sul davanti a mostrare un dolcevita color fango, un paio di pantaloni in ecopelle e stivaletti glossy bordeaux. Cosa ve ne pare?

Trench grigio perla H&M, pantaloni in ecopelle GABRIELA HEARST, dolcevita verde fango TOM FORD, stivaletti vernice bordeaux VAGABOND.

Come indossare un maglione grigio

Chi non ha un soffice pullover grigio all’attivo nel guardaroba? E ora, alzi la mano chi riesce ad indossarlo senza cadere nella tentazione di inserirlo costantemente in combo super-classiche o molto basiche!

Ebbene, se volete provare un twist diverso per il vostro maglione total grey il nostro consiglio è quello di sperimentare, buttandosi su un abbinamento poco scontato come un pantalone petrolio – vedi il paio a gamba larga di Gucci selezionato da noi - magari accostato a un paio di Mary Jane lucidissime e con plateau. Se poi voleste inserire un tocco in più, sappiate che un cappello a tesa media che riprende i toni dell’insieme è sempre la scelta più azzeccata che si possa fare!

Pantaloni in lana color petrolio a gamba larga GUCCI, dolcevita in cashmere grigio LORO PIANA, cappello a tesa media con fascia fantasia FERRUCCIO VECCHI, Mary Jane in vernice con plateau MIU MIU.

Come indossare il tailleur grigio

Siete a caccia di un modo efficace per utilizzare quel tailleur grigio appeso nell’armadio in modo unconventional e non noioso? Giocate sugli accessori!

Un bel completo giacca-pantalone in grigio medio dal fitting lineare può diventare più fresco e cool in un colpo solo. Come? Facile: con un paio di sneakers scelte in una nuance fresca e glam – come un paio di iconiche Converse Chuck Taylor rosa – e con un accessorio “gregario” a contrasto, come un cerchietto rosso tra i capelli. Un piglio tutto diverso in poche mosse per il vostro tailleur grigio, non vi pare?

Blazer grigio BLAZÉ MILANO, pantaloni coordinati BLAZÉ MILANO, cerchietto red satin BLUETIFUL, sneakers in tela rosa modello Chuk Taylor CONVERSE.

Come indossare un abito grigio

Un abito midi è sempre una buona idea in grado di risolvere più di un outfit e più di una situazione. Quest’anno perché non sceglierlo grigio?

Il nostro consiglio è quello di puntare su una versione lineare e un po’ “concept moda” di midi dress, magari in tessuto tecnico come il modello canna di fucile effetto neoprene di Zara. Farà praticamente tutto da solo!

Aggiungete accessori bianco ottico a contrasto – noi ci siamo innamorate dell’effetto croco che dà un po’ di movimento alla linearità dell’abito – e un bijoux (argento o oro bianco!) con l’attitude da protagonista. E il look è servito.

Abito grigio effetto neoprene ZARA, borsa hobo a stampa coccodrillo L'AUTRE CHOSE, collana "crocodile" GIOVANNI RASPINI, stivale texano in pelle stampata GANNI.

Come indossare una gonna grigio

La gonna grigia, specie se in versione longuette, fa sempre pensare a una situazione alla The Office o alla Suits prima maniera, è vero. E se l’intento è quello di comporre un look formale siamo a cavallo.

Ma se non volete la classica uniform che si fa? Si fa che si sceglie una pencil skirt di carattere, come il modello antracite in ecopelle di Balenciaga, e la si abbina a una camicia di stampo molto glamour e a un paio di mocassini giocando tutto su bianco, nero e scale di grigio. E la quota colore per un guizzo in più? Noi abbiamo scelto il collaudatissimo mix con una pochette super-chic in burgundy. Provare per credere!

Longuette in similpelle color piombo BALENCIAGA, camicia in seta con collo da annodare VICTORIA BECKHAM, pochette BOTTEGA VENETA, mocassino nero PRADA.

