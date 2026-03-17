Le gambe si scoprono a suon di gonne trasparenti e tessuti vedo-non-vedo. Come indossarle ora che la primavera è alle porte? Ecco 5 look di street style dai quali lasciarsi ispirare + una selezione dei migliori modelli da aggiungere allo shopping cart

In primavera il sole torna finalmente a fare capolino, le temperature iniziano ad alzarsi e a regalarci quelle giornate che ci fanno già immaginare in bikini e la voglia di alleggerire il guardaroba e scoprirci un po’ di più si fa inevitabilmente sentire.

Per assecondare questo desiderio, fra le tendenze, spicca il see-through che, tra giochi di vedo-non-vedo e tessuti impalpabili, rappresenta il trend “transeasonal” ideale per anticipare l’estate, ma che possiamo sfoggiare da subito con styling ad hoc.

In particolare, le trasparenze si fanno notare soprattutto quando si parla di gambe, che iniziano a intravedersi sotto gonne sheer in pizzo, organza o paillettes, declinando un capo semplice e spesso sottovalutato in un vero e proprio pezzo statement in grado di arricchire qualsiasi look.

A volte infatti basta solamente una sheer skirt per trasformare completamente anche l’outfit più basico e convertirlo, in una sola mossa, in una mise da cool girl. O almeno così ci insegnano le trendsetter che, paparazzate nello street style o sui social, ci dimostrano quanto un dettaglio trasparente possa fare la differenza.

Ma da dove cominciare se non ci si è mai imbattute in una gonna see-through? Le regole sono semplici: a chi si chiede come portarla senza sentirsi fuori posto, la risposta è indossarla con nonchalance, in qualsiasi momento della giornata.

A chi invece si chiede come abbinarla, la soluzione è sempre una: prendere ispirazione dai look delle fashion insider.

Per fortuna, noi di Grazia.it conosciamo bene le nostre lettrici e, anticipando le vostre domande, abbiamo selezionato 5 look street style da cui prendere spunto per i vostri prossimi fit, insieme a una mini lista di capi per guidarvi negli acquisti e aggiungere i pezzi chiave del momento alla wishlist.

Pronte a una nuova sessione di shopping?

Come indossare le gonne see-trough in primavera: con un blazer oversize

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Se non siete pronte a svelare le gambe in tutto e per tutto, l’ideale è puntare su un capospalla che possa coprire parzialmente la gonna, ma lasciare allo stesso tempo in vista i punti essenziali. Ad esempio, un blazer oversize, è la soluzione perfetta per dosare le trasparenze a piacere e donare allo stesso tempo un'allure raffinata e glam al look

Come indossare le gonne see-trough in primavera: in total look sheer

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Se l’obiettivo è creare un look fatato, etereo e impalpabile, l’accoppiata organza + organza è imbattibile. Che si tratti di una combo composta da gonna e camicia, oppure da gonna e top, l’importante è che la mise giochi il più possibile sulle trasparenze, coprendo solo ciò che è necessario con un body o con un reggiseno e degli slip.

Come indossare le gonne see-trough in primavera: con un look daily

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Il pizzo è una valida alternativa all’organza per chi vuole comunque un effetto vedo-non-vedo, ma leggermente più “riservato”. Se scegliete una trama fitta, potrete divertirvi con le trasparenze con maggiore discrezione, ottenendo così un look ideale anche per una giornata in città, da accostare a una camicetta e a una borsa a mano, per una passeggiata o un brunch fra amiche.

Come indossare le gonne see-trough in primavera: con una giacca in pelle

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Il pizzo, da sempre, è sinonimo di eleganza e raffinatezza e, anche declinato nelle gonne sheer, conserva intatto questo fascino. A volte però, quando desideriamo “smorzare” questa sua caratteristica, dobbiamo affidarci a un capo dal carattere opposto come… una giacca in pelle! Una biker jacket - per esempio - bilancerà perfettamente la delicatezza delle trasparenze con la sua grinta innata, regalando al look un twist più audace e bold, proprio come desideravamo.

Come indossare le gonne see-trough in primavera: con una gonna di paillettes e un bustier

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Come ultima “inspo”, è arrivato il turno delle gonne sheer in paillettes: adatte a chi non desidera un effetto troppo “rivelatore” ma vuole un tocco di glam istantaneo, uniscono see-trough e coolness anche accostate a un basicissimo top a tinta unita. Se volete portare il vostro look al livello successivo, accostatele a un altro capo degno della loro natura “extra” (come un corpetto o un bustier) dando vita così a una mise da vera it girl.

Gonne see through: i modelli per la primavera

Gonna in pizzo BERSHKA

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Gonna effetto organza COS

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Gonna in chiffon FORTE_FORTE

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Gonna trasparente GANNI

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Gonna Leandro HAND OVER

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Gonna in pizzo H&M

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Gonna Syra MIISTA

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Gonna con paillettes ROTATE su Farfetch

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Gonna a matita sheer SIMONE ROCHA

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Gonna Samika SAMSØE SAMSØE

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Gonna in pizzo STRADIVARIUS

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Gonna simil organza THE FRANKIE SHOP

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Gonna con trasparenze e pizzo ZARA

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