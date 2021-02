Gonne midi, che passione! Ma quale scegliere tra le tante proposte in circolazione? Tranquille, abbiamo selezionato per voi le più belle della spring summer 2021

In midi stat virtus, recita una celebre locuzione latina. D'accordo, forse il proverbio non era proprio proprio così, ma non è colpa nostra se le gonne midi (ovvero quelle sotto al ginocchio e che arrivano al polpaccio) ci fanno perdere letteralmente la testa!

La colpa, semmai, è del loro fascino intramontabile, di quell'aria femminile e raffinata che regalano anche all'outfit più semplice, e della grande versatilità che ci permette di indossarle in mille occasioni diverse.

In base al modello e all'abbinamento scelto, infatti, assecondano le preferenze più disparate in fatto di look: dall'ufficio al tempo libero, fino alle serate speciali, c'è una gonna midi per ogni esigenza!

Pronte a fare una scorpacciata dei modelli più chic della primavera 2021? Plissé o con lo spacco, ampie e romantiche o dalla silhouette più dritta e affusolata, in denim o in tulle, a tinta unita o declinate su stampe variopinte: ecco tutte le gonne midi da non lasciarsi scappare quest'anno.

P.S.: La professoressa di latino forse vi darebbe un bel 4 in pagella ma premierebbe di sicuro lo stile, ne siamo certe!

Gonna midi in tulle TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Gonna midi in denim con spacco MANGO

Credits: shop.mango.com

Gonna midi plissé CATERINA MORO

Credits: caterinamoro.it

Gonna midi a fiori SANDRO

Credits: it.sandro-paris.com

Gonna midi a blocchi di colore SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Gonna midi a matita stampa vichy MIU MIU

Credits: miumiu.com

Plissè con cintura ricamata a contrasto TATRAS

Credits: tatras-official.com

Gonna midi in stile boho MES-DEMOISELLES

Credits: mesdemoisellesparis.com

Gonna midi in raso lilla H&M

Credits: hm.com

Gonna midi asimmetrica con maxi fiocco in vita KOCCA

Credits: kocca.it

Gonna midi con ricami di paillettes DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Gonna midi plissé blu navy J CREW

Credits: jcrew.com

Gonna midi a matita con lacci BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Gonna midi in denim scuro L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com