Siete fan delle gonne tutto l'anno? Sì, anche noi ma in primavera le indossiamo molto più volentieri, voi no? Queste varianti delle nuove collezioni poi sono da perderci la testa, non fatevele scappare!

Stanche di indossare solo e soltanto jeans e pantaloni? La primavera sta arrivando e per noi questo significa una sola cosa: poter finalmente ritirare fuori dal guardaroba le nostre adorate gonne. Sì, certo, lo sappiamo che pure d'inverno hanno il loro perchè e sono bellissime anche indossate con calze e collant, niente da obiettare. Però con le gambe nude ci piacciono ancora di più! E a voi?

Comunque la pensiate, sarete felici di scoprire con noi le gonne che andranno per la maggiore questa primavera. Ebbene sì, stiamo per presentarvi le fabulous skirts delle nuove collezioni da aggiungere subito in cima alla lista dei desideri fashion del 2023.

La scelta è ampia e variegata e pronta a soddisfare le esigenze di stile più disparate. Dalle varianti più easy per tutti i giorni a quelle più formali per l'ufficio o le occasioni eleganti, fino ai modelli più glam da destinare alle serate spumeggianti che vi attendono. E anche parlando di lunghezza potrete davvero sbizzarrirvi: tra sofisticate gonne midi, gonne corte da urlo e persino varianti maxi da indossare day&night, vi basterà semplicemente cambiare gli accessori et voilà, avrete tantissimi look diversi in men che non si dica!

Gonna midi con fiocco MARELLA

Gonna mini in tessuto jacquard & OTHER STORIES

Gonna in denim WOOD WOOD

Maxi gonna bicolor LUISA SPAGNOLI

Minigonna con bottoni di strass a forma di cuore SELF-PORTRAIT su Mytheresa

Gonna lunga in raso CETTINA BUCCA

Gonna midi plissé argentata MAJE

Gonna a pieghe in similpelle TWINSET MILANO

Pencil skirt rosa con paillettes ROTATE

Gonna a matita in tessuto lavorato TOVE

Gonna in tulle a pois MAX&CO.

Gonna midi a fantasia CRUNA

Gonna-pantalone effetto pelle ZARA

Gonna in tulle a balze LIU JO

Gonna lunga multicolor ANTIK BATIK

Gonna midi in tessuto jacquard H&M

Gonna di paillettes PULL&BEAR

Gonna in denim con spacco STRADIVARIUS

