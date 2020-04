Allure bon ton ma con un twist? Le gonne a ruota sono la soluzione perfetta.

Femminili, sofisticate e con quel "je ne sais pas quoi" che ci fa sentire subito sul set di un romantico film anni 50. Eh già, le gonne a ruota tornano a farci battere il cuore e a dare un tocco di charme ai nostri look.

E la cosa bella è che si abbinano con molti più capi di quanti possiate immaginare!

Perfette sì per amplificare quello stile bon ton che incanta sempre in occasione di matrimoni e cerimonie eleganti. Ma altrettanto adeguate anche quando si parla di tempo libero e non vogliamo trascurare il look ma neppure risultare overdressed.

Provatele in questo caso con sneakers e sandali rasoterra di giorno per una mise preppy ma al tempo stesso comoda.

Di sera via libera a tacchi alti e magari un bel giubbino di pelle, il capo che vi serve per sdrammatizzare un po' quell'aria "da bambolina" che donano (e che comunque noi adoriamo, by the way!).

I modelli irrinunciabili per tuffarsi nel glamour quando la quarantena sarà finita? Oltre al classico modello midi, variegato su colori pastello, fantasie floreali e tessuti jacquard, c'è spazio anche per varianti più corte dal piglio spensierato e girlish. Un toccasana anche per l'umore, dunque.

Ecco le nostre gonne a ruota preferite direttamente dalle collezioni spring summer 2020!

Gonna a ruota con fiori e farfalle PRADA

Credits: prada.com

Gonna a ruota in pelle H&M

Credits: hm.com

Gonna a ruota corta ANNA FIELD su ZALANDO

Credits: zalando.it

Gonna a ruota con maxi fiori ESPRIT COLLECTION su ZALANDO

Credits: zalando.it

Gonna a ruota in maglia con perline SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Gonna a ruota in tessuto metallizzato DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Gonna a ruota in sangallo J.CREW

Credits: jcrew.com

Gonna a ruota con fiorellini ZARA

Credits: zara.com

Gonna a ruota jacquard RELISH

Credits: relish.it

Gonna a ruota plissé SOYACONCEPT su ZALANDO

Credits: zalando.it

Gonna a ruota in vinile GLIMMED

Credits: glimmed.it

Gonna a ruota con logo ricamato TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Gonna a ruota in tulle NEEDLE & THREAD su ZALANDO

Credits: zalando.it