Dalle versioni a tinta unita a quelle dalle fantasie colorate: una mini selezione di gonne lunghe che dovreste tenere d’occhio in questa stagione.

Chi l’ha detto che le gonne lunghe sono indicate solo d’estate!

Se è vero che durante i mesi estivi le maxi skirt risultano decisamente più facili da abbinare, è altrettanto vero che con gli abbinamenti giusti (qui ve ne avevamo mostrati 5 facili facili da copiare) è possibile indossarle con disinvoltura in ogni stagione.

Pronte a rubare lo scettro di regine dell’inverno alle “colleghe” mini e midi, le gonne lunghe dominano tra le tendenze più cool di questo autunno-inverno e si preparano a diventare le protagoniste dei nostri daily look.

E le versioni che si trovano adesso in circolazione, ve lo anticipiamo, sono uno più bella dell’altra.

In cima alle nostre wishlist ci sono sicuramente le gonne lunghe in denim, indispensabili per costruire look cittadini ad altissimo tasso di stile e perfette sia con le sneakers sia con anfibi o stivaletti con il tacco comodo.

Ma certo non disdegniamo le proposte più eleganti e ricercate, realizzate in tessuti come tweed, lurex o chiffon, che vale sempre la pena avere a disposizione in vista di feste, eventi e altre occasioni speciali e che si abbinano perfettamente anche a stivali, sandali o décolleté con il tacco.

Quali modelli non lasciarsi scappare? Trovate alcuni dei nostri preferiti in questa mini selezione.

Gonne lunghe: 7 modelli da scegliere quest'inverno

ALTUZARRA Gonna lunga plissé a pois

Credits: farfetch.com

ALESSANDRA RICH Gonna lunga in lurex di lana a stampa check

Credits: luisaviaroma.com

ZARA Gonna lunga nera effetto stropicciato

Credits: zara.com

ETRO Maxi skirt in chiffon a stampa paisley

Credits: luisaviaroma.com

H&M Gonna lunga a tubino in misto lana

Credits: 2.hm.com

MSGM Gonna lunga in tweed a vita alta

Credits: farfetch.com

TOUT A COUP Gonna lunga in denim

Credits: farfetch.com

Foto in apertura: GettyImage