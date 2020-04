Gonna di pelle in primavera? Si, grazie! Ecco 5 idee (ad altissimo potenziale fashion) per sfoggiarla all day long anche in questo periodo dell’anno.

Durante i mesi freddi non manca mai all’appello, è una presenza fissa nelle collezioni invernali e si conferma una delle grandi protagoniste dei nostri daily look, ma anche in questa stagione la gonna di pelle merita un posticino nella lista dei pezzi must del guardaroba.

Certo, se aspettiamo ancora un po’, con le temperature destinate inevitabilmente a salire, c’è il rischio di non poterla più sfoggiare, ma sperando che questa quarantena possa concludersi il prima possibile e in attesa di poterla finalmente indossare anche fuori dalle mura di casa, possiamo sempre impiegare questo tempo che abbiamo a disposizione per trovare nuovi modi di abbinarla in modo stiloso.

Fashion obsession di influencer e trend setter, che non perdono occasione di abbinarla in tutte le salse anche in primavera, la gonna di pelle si rivela sempre un’ottima scelta per affrontare il clima ballerino tipico di questo periodo dell’anno.

Perché ci piace tanto? Perché é declinata in un’infinità di versioni, ma soprattutto perché é più versatile di quanto si possa immaginare e si sposa alla perfezione sia con i look super sportivi sia con le mise più ricercate.

Con t-shirt rock ’n’ roll e ankle boots, con camicia bianca e stivaletti pitonati, con cardigan dai colori fluo e ballerine, con top con le spalline sottili e mules con il tacco, con felpa e sneakers: ecco 5 combo (ad altissimo tasso di stile) che non dovreste sottovalutare in questa stagione!

1. Come abbinare la gonna di pelle: con t-shirt e stivaletti

T-shirt grigia con le scritte PLEASE + Minigonna in similpelle nera H&M + Stivaletti neri con tacco basso CARMENS

Credits: pleasefashion.com/ 2.hm.com/ carmens.it

2. Come abbinare la gonna di pelle: con camicia bianca e stivaletti pitonati

Camicia bianca con le maniche a sbuffo DIXIE + Gonna midi in pelle marrone STUDIO ID + Stivaletti animalier con il tacco largo L’AUTRE CHOSE

Credits: courtesy of press office/ zalando.it/ courtesy of press office

3. Come abbinare la gonna di pelle: con cardigan fluo e ballerine

Cardigan rosa con maniche a sbuffo BAUM UND PFERDARTEN + Minigonna in pelle con cintura in vita & OTHER STORIES + Ballerine in pelle nera TORY BURCH

Credits: zalando.it/ stories.com/ toryburch.it

4. Come abbinare la gonna di pelle: con top e mules

Gonna midi in pelle verde MARNI + Top nero con le spalline sottili MANGO + Mules con tacco largo BY FAR

Credits: farfetch.com/ shop.mango.com/ mytheresa.com

5. Come abbinare la gonna di pelle: con felpa e sneakers

Pencil skirt in pelle rossa GUCCI + Felpa grigia a maniche lunghe CALVIN KLEIN JEANS + Sneakers in pelle bianca ADIDAS ORIGINALS

Credits: mytheresa.com/ zalando.it/ courtesy of press office