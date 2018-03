Mini o midi, basic o preziose: ecco i modelli più cool di stagione e come abbinarli



Allo "scoccare" della primavera, nella lista dei capi che ci viene subito voglia di rispolverare non può mancare di certo lei: la gonna di jeans.

Comoda e casual quanto basta, ma anche super cool. Sono queste le caratteristiche che la rendono un vero must della bella stagione, declinata su tanti modelli che vanno incontro alle esigenze di stile di ognuna di noi.

Dall' intramontabile mini in denim blu alla variante black per un tocco rock. Dalle versioni essenziali da giorno a quelle più chic e particolari, midi o al ginocchio, perfette anche per la sera.

Gli abbinamenti da sperimentare per un risultato davvero favoloso? Noi abbiamo studiato 6 look diversi da tenere in considerazione.





GONNA DI JEANS CON BOTTONI E CAMICETTA





Tra le gonne di jeans più glamour c'è quella con i bottoni, ancora meglio se metallizzati. La combo perfetta? Provate con una camicetta con colletto dall'allure bon ton: non ve ne pentirete.





GONNA DI JEANS NERA E T-SHIRT ROCK





Se al classico denim azzurro preferite qualcosa di più particolare, puntate sul nero. E per aumentare esponenzialmente il fascino rock di questa versione, mixatela con una t-shirt con il vostro gruppo musicale del cuore. L'outfit da concerto è servito!





GONNA DI JEANS AL GINOCCHIO E STIVALETTI





La gonna di jeans al ginocchio consente tanti abbinamente diversi. Tra quelli che amiamo di più c'è questo: denim scuro e stivaletti bianchi, altro grande must di stagione.





GONNA DI JEANS E SNEAKERS





Per i look daily l'accostamento più facile e cool è quello con un paio di sneakers in pelle bianca, un classico che non stanca mai.





GONNA DI JEANS E CAMICIA DI JEANS PER UN TOTAL LOOK DENIM





Altra grande certezza del guardaroba primaverile rimane il total denim: puntate su una mini di jeans, magari impreziosita da ricami e applique, e abbinateci una camicia in denim scuro dalla linea essenziale.





GONNA DI JEANS LONGUETTE E TACCHI





Gonna di jeans anche di sera? Sì, grazie! Basta scegliere il modello più chic, ossia quella a matita, e un paio di pumps col tacco per renderla speciale.





