Dalla minigonna ai modelli midi o lunghi, la gonna a quadri è il key-piece che svolterà i vostri look day&night, provare per credere



Che la stampa check sia un grande must dell'autunno-inverno non è certo un mistero, giusto? Poco tempo fa vi avevamo preparato non a caso una selezione a tema da cui attingere a piene mani per i mesi a venire. Ma c'è un capo a cui teniamo in particolar modo e si tratta della gonna a quadri.

Il motivo è presto detto: non impegna come un capospalla o un abito ma ci consente ugualmente di creare tantissimi look stilosi e oltretutto senza doverci mettere neppure troppo impegno. Per la serie: minima spesa, massima resa! Sì, perchè basta abbinarla con una bella maglia dolcevita o una camicia classica, con dei mocassini o con un paio di boots al ginocchio, et voilà, ecco servita la nostra dose di glamour quotidiana.

Quali modelli scegliere tra le tante proposte delle collezioni Fall/Winter 2023-24? Che preferiate le minigonne oppure le maxi skirt o ancora le varianti midi super chic, state pur certe che troverete pane per i vostri denti. Vi mettiamo qui sotto le gonne a quadri più belle su cui orientarsi per uno shopping mirato: lasciatevi tentare!

