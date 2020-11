Il 25 novembre è una data importante, quella in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. Ecco i marchi fashion che si sono schierati a favore del genere femminile, varando iniziative che aiutano le vittime di violenza



Oggi è una giornata importantissima e non solo per noi donne ma per tutti quanti.

Tutta l’umanità è coinvolta il 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne.

Il primo passo contro la violenza di genere è la sensibilizzazione, quella che deve arrivare a toccare tutti noi, la società intera, al fine di spazzare via questo flagello che da sempre è una piaga per chiunque.

In occasione di questa giornata di vitale importanza (e con vitale non abbiamo usato un aggettivo a caso: ricordiamoci che sono tante le donne che continuano a morire per mano altrui, in una spirale di violenza inumana che non dovremmo nemmeno essere qui a considerare, se il mondo fosse un posto migliore)… Dicevamo: in occasione di questa giornata di vitale importanza, anche molti marchi dei moda femminile si schierano a favore delle amate donne. Amate non solo perché clienti e consumatrici finali ma innanzitutto perché muse ispiratrici, amiche, persone e soprattutto futuro. Le donne sono il futuro. Noi siamo il futuro. Quindi tuteliamoci per tutelare il domani di noi tutti.

Ecco le iniziative dei brand fashion a favore della lotta contro la violenza sulle donne.







"The Only One Cult" di Cult

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, esce la speciale Capsule Collection by Cult. Si tratta di un anfibio customizzato che da oggi viene venduto attraverso Charity Stars a sostegno di "Dress For Success", l'associazione no profit che si occupa dell'empowerment femminile, sostenendo e supportando le donne vittime di violenza nel reinserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto del marchio di calzature Cult permette di seguire in diretta social il lavoro di personalizzazione come in un moderno atelier. E prevede un’asta speciale a favore di Dress for Success.

La nuova capsule sarà disponibile a partire dall’autunno 2021 in selezionati store e sull'e-commerce del brand. Con la direzione artistica dello studio creativo “Im Animalier & White Paper Visual”, il marchio di calzature nato nel 1987 permette - tramite una finestra speciale sul canale Instagram ufficiale - di seguire in diretta l’opera di personalizzazione di un collettivo di giovani artisti. La speciale crew lavorerà sotto la direzione del poliedrico artista Mariano, per un’esperienza artigianale avvolgente e senza tempo.







Gianni Chiarini: Hermy, la borsa in limited edition contro la violenza sulle donne

Da portare a mano o al polso, la borsa in edizione limitata Hermy di Gianni Chiarini è realizzata in pregiata pelle stampa pitone, in due varianti colore. Arricchita dal dettaglio della zip a contrasto e dotata di una sottile tracolla removibile, è perfetta sia con look eleganti da sera sia con outfit casual chic.

Hermy nasce dalla collaborazione fra Gianni Chiarini, azienda toscana leader nel settore accessori donna, e D.i.Re, la più grande associazione nazionale di centri antiviolenza gestiti da organizzazioni di donne. Questa associazione affronta il tema della violenza maschile secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica - ma ancora molto attuale - disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali.

Gianni Chiarini sostiene concretamente l’associazione attraverso una donazione, in più parte del ricavato delle vendite di Hermy andrà a sostegno del progetto “Doti di autonomia”. L’obiettivo? Attivare un fondo erogabile alle donne al termine del percorso di supporto realizzato nel centro antiviolenza. Il contributo è destinato a coprire le spese di caparra e i primi mesi di affitto di una casa, l'attivazione e le prime mensilità delle utenze, l'acquisto di elettrodomestici o arredi indispensabili e ogni altra spesa utile al percorso di autonomia abitativa ed economica.







Mantero Seta: il progetto “Stand-Up” che forma e sensibilizza contro la violenza sulle donne

Mantero Seta Spa, azienda tessile con sede a Como leader nella produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma, aderisce a un’importante iniziativa di formazione promossa a livello internazionale da L’Oréal Paris in collaborazione con la ONG Hollaback che in Italia ha il supporto dell’Associazione Alice Onlus.

Il progetto si chiama “Stand-Up” ed è stato già presentato in nove paesi con l’obiettivo di formare e sensibilizzare uomini e donne contro le molestie in luoghi pubblici, fornendo gli strumenti per poter agire in maniera sicura quando si è vittima o testimone di un atto di violenza.

Un’iniziativa nuova (Mantero è la prima azienda che aderisce al progetto) rivolta ai quasi 500 collaboratori di ogni comparto aziendale, con circa 100 under 35 che rappresentano 17 nazionalità differenti.







Pomellato: la campagna di sensibilizzazione vs la violenza contro le donne

Pomellato partecipa attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una campagna di sensibilizzazione sui social media.

Il brand, da sempre schierato in difesa dei diritti delle donne, ha creato la piattaforma #PomellatoForWomen, promossa da ambassador come Jane Fonda e Cate Blanchett, al fine di promuovere l’uguaglianza e l’inclusione.

Nell’aprile 2020, a causa dell’aumento degli abusi domestici durante il lockdown, Pomellato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e un’iniziativa di crowdfunding per sostenere le donne vittime di violenza domestica in questo periodo particolarmente difficile. Con l’aiuto delle ambassador (tra cui Chiara Ferragni), Pomellato ha dato il via all’iniziativa con una cospicua donazione di 100.000 euro alla rete dei centri antiviolenza D.i.RE e alla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI), punto di riferimento per l’aiuto immediato delle donne vittime di abusi.

E oggi prende posizione e parla a nome delle donne vittime di violenza, invitando i propri follower a fare la differenza con una donazione a favore di CADMI.

Ecco il video che pomellato ha postato sul suo profilo Instagram: