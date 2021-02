Una collezione lineare e femminile, arricchita da qualche tocco romantico e gentile: Giorgio Armani svela “Notturno” e le novità per il prossimo autunno-inverno.

Essenziale, elegante, a tratti romantica: potremmo definire così “Notturno”, la nuova collezione per l’autunno-inverno 2021-2022 di Giorgio Armani ispirata ai colori, ai misteri e alle suggestioni della notte e presentata questa mattina con uno show a porte chiuse allestito all’interno del Teatro Armani di Tadao Ando.

Lo stilista, che per la prossima stagione ha proposto un guardaroba raffinato e discreto, fatto di capi dall’eleganza senza tempo, ha pensato a una collezione che gioca sui contrasti e in cui si alternano capi femminili a pezzi dal taglio più maschile.

Dopo un anno complicato in cui la pandemia ha stravolto le nostre vite e cambiato inevitabilmente le nostre abitudini, Giorgio Armani ha voluto guardare con ottimismo alla prossima stagione e lanciare una collezione pensata per rispondere alle esigenze delle donne contemporanee, pronte a tornare alla vita di sempre con capi eleganti e al tempo stesso pratici, comodi e facili da portare.

Il guardaroba dell’autunno-inverno 2021-2022 di Giorgio Armani si colora grazie a stampe check, motivi astratti e tonalità raffinate come grigio, nero, bianco e blu. Ma non manca qualche flash di rosa, verde, turchese e lilla che rendono i look ancora più delicati e romantici.

A capi femminili, come gli abiti in chiffon, le gonne lunghe e le tuniche in velluto, si mixano pezzi più maschili, come le giacche lunghe, i caban dalle silhouette avvolgenti e i gilet doppiopetto.

Protagoniste assolute della collezione, le balze che affiorano sui colletti delle camicie, sui cappotti e persino sui polsini delle maglie.

I top sono cortissimi e si portano con gonne dalle stampe delicate e stringate maschili. I cappotti presentano maniche a raglan. Le gonne lunghe si indossano con leggings dai tessuti impalpabili; i pantaloni invece sono stretti alla caviglia, mentre quelli da odalisca si infilano dentro gli stivaletti e si abbinano a lunghe giacche di velluto.

Il velluto rende super sofisticati i pantaloni a gamba larga, proposti in abbinamento a giacche sportive dai tessuti tecnici contraddistinte da pennellate di colore, ma anche i bolero, gli abiti, le maglie e i top.

I completi dallo stile androgino e dai colori austeri si indossano con le scarpe basse sia di giorno che di sera. E non a caso sono proprio sneakers, stringate, slip-on, ballerine e stivali senza tacco a dominare nella collezione.

Il finale è un tripudio di abiti da sera preziosissimi: da quelli in chiffon a quelli in velluto, da quelli in seta a quelli tempestati di cristalli.

E cristalli e lustrini non impreziosiscono sono gli abiti più eleganti, ma illuminano il look anche di giorno facendo capolino su giacche, gilet e su top di uso quotidiano, come l'ironica t-shirt con il ritratto dello stilista.