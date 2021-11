Gioielli, bijoux e orologi sono sempre tra le scelte migliori per non sbagliare regalo a Natale (e non solo). Ecco tante idee super scintillanti da mettere subito sotto l'Albero.

Natale si avvicina e la tanto temuta corsa ai regali pure. Per scongiurarla e vivere più serenamente uno dei periodi più belli dell'anno, vi conviene giocare d'anticipo e iniziare a stilare subito la lista delle "vostre persone", quelle insomma che si meritano un dono speciale (ma anche un semplice pensiero purchè fatto col cuore).

Dalla mamma alla sorella, dalla collega preferita all'amica d'infanzia fino alla cognata o la suocera, c'è senz'altro una cosa che le accomuna tutte: non c'è donna infatti a cui non piacciano gioielli e bijoux!

Perchè dunque non andare sul sicuro e puntare proprio sui "preziosi"? Che sia un anello con pietre colorate, un paio di orecchini a chandelier per le serate più eleganti, una collanina con cuori per dire "ti voglio un mondo di bene", qualche bijoux funny a tema natalizio o anche un bell'orologio da indossare tutti i giorni, la scelta sarà sicuramente azzeccatissima, fidatevi.

Abbiamo preparato una selezione che farà felici tutte ma proprio tutte. E siamo anche abbastanza sicure che troverete qualcosina anche per voi. Del resto gli auto-regali sono un'ottima idea tutto l'anno, a Natale ancor di più!

Natale 2021: i gioielli e i bijoux da regalare Orecchini con stelle NALI'



Credits: nalishop.it

Bracciale Tennis MORELLATO



Credits: morellato.com

Anello Icons Signature PANDORA



Credits: it.pandora.net

Fedina Penelope della collezione "Odissea", l'esclusiva capsule collection di gioielli in argento ideata da Levante per Nove25



Credits: nove25.net

Orecchini RADA'



Credits: rada.it

Collana agrifoglio BONA CALVI



Credits: bonacalvi.com

Bracciale rigido STROILI



Credits: stroilioro.com

Anello Smoky disponibile in due versioni: con diamanti bianchi o con diamante bianco centrale, contornato da un fumee di pietre colorate sui toni del rosa, rubellite, zaffiri rosa e rubini ALESSANDRA CAMILLA MILANO



Credits: alessandracamillamilano.com

Orecchini dorati LOEWE



Credits: loewe.com

Collana bicolor con stelle BOCCADAMO



Credits: boccadamo.com

Anello BEA BONGIASCA



Credits: beabongiasca.com

Orecchini di diamanti CRIERI



Credits: crieri.com

Bracciale con charms Opsobjects Jewels



Credits: opsobjects.com

Orecchini in oro bianco e brillanti GIORGIO VISCONTI



Credits: giorgiovisconti.it

Orecchini a chandelier con diamanti RECARLO



Credits: recarlo.com

Orecchini & OTHER STORIES



Credits: stories.com

Spilla BEATRICE .B



Credits: beatriceb.com

Orecchini della collezione Disney By CANDS ITALY



Credits: shop.candsitaly.it

Orecchini in argento e zirconi BLUESPIRIT



Credits: bluespirit.com

Collana con cuori FRED PARIS



Credits: fred.com

Orecchini a cerchio ERMANNO SCERVINO



Credits: ermannoscervino.com

Bangle ETRUSCA GIOIELLI



Credits: etruscagioielli.com

Anello con diamanti LIL MILAN



Credits: lilmilan.com

Bracciale LA PETITE STORY



Credits: lapetitestory.com

Bracciale Bali Red GIOVANNI RASPINI



Credits: giovanniraspini.com

Anello della collezione Bamboo Frog di ZANNETTI GIOIELLI



Credits: zannetti.com

Orecchini GALA ROTELLI



Credits: galarotelli.com

Orecchini LES GEORGETTES



Credits: lesgeorgettes.com

Choker INVAERSO



Credits: invaerso.com

Bracciale Joidart @HOMI Fashion&Jewels



Credits: homifashionjewels.com

Braccialetto in nappa CHIARA COSTACURTA



Credits: chiaracostacurta.com

Orecchini in oro e porcellana FLONIA



Credits: flonia.it

Anello a fiore DIFFERENT CLASS



Credits: differentclass.it

Bracciale Mosaico BUSATTI MILANO



Credits: busattimilano.com

Anello LUCA CANTARELLI JEWELS



Credits: lucacantarellijewels.com

Orecchini BRONZALLURE



Credits: bronzallure.it

Orecchini PAVIE' BIJOUX



Credits: pavie.it

Orecchini a cerchio con stelline TITÁ BIJOUX



Credits: titabijoux.com

Orecchini con perle VILLA MILANO



Credits: villa.it

Anelli con pietre colorate VUELLELAB



Credits: vuellelab.com

E se invece preferite puntare su un orologio, ecco qui i più belli in circolazione su cui orientarsi....

Natale 2021: gli orologi da mettere sotto l’Albero CHANEL J12



Credits: chanel.com

CLUSE



Credits: cluse.com

C&A



Credits: c-and-a.com

ALVIERO MARTINI 1a CLASSE WATCHES



Credits: alvieromartini.it

EMPORIO ARMANI



Credits: armani.com

FOSSIL



Credits: fossil.com

FURLA



Credits: furla.com

GUESS



Credits: guess.eu

MICHAEL KORS



Credits: michaelkors.it

MISSONI



Credits: missoni.com

DANIEL WELLINGTON



Credits: danielwellington.com

FERRAGAMO



Credits: ferragamo.com

OUI & ME



Credits: ouiandme.fr

ROSEFIELD



Credits: it.rosefieldwatches.com

TOMMY HILFIGER WATCHES



Credits: it.tommy.com

VERSACE



Credits: versace.com

