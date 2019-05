Abbiamo selezionato per voi tanti gioielli e bijoux stilosi che daranno una marcia in più ai vostri summer look!

Indovinello: non fa male come un tacco, non fa difetto come un vestito, non passa di moda come una borsa. Cos’è?

Altro indizio? Brilla, orna e impreziosisce. #Bling

Parliamo ovviamente di gioielli e bijoux preziosi, i migliori amici delle donne!

Se senza indossare un anello, un punto luce o un bel bracciale non uscite di casa perché vi sentite “nude”, continuate a leggere, abbiamo ciò che fa per voi!

Abbiamo selezionato i gioielli e i bijoux più belli, disegnati da alcuni dei nomi più interessanti del momento perfetti per dare carattere ai vostri outfit estivi.

Curiose? Put a ring on it!





L'anello in oro rosa B Zero 1 è ispirato alla geometria del Colosseo e negli anni è diventato un classico intramontabile della casa Bulgari. Iconico adatto a ogni occasione. #Bzero1ring





Delizioso questo anello in bronzo con due ranocchi di Alice Sanbenati. #Frogring





Sempre in tema animalia, vi proponiamo gli orecchini con coccodrilli di Cluse, wild e divertenti. #Crocoearrings





Le appassionate di tennis non potranno resistere a questa deliziosa collana con racchetta e palla smaltate di Aiita. #Tennisnecklace





Una piccola stella e un tocco di colore: romantica e delicata, la nuova collana SOGNO è firmata da PLV MILANO #SweetDreams





Questa speciale creazione di Barosini è un prezioso cerchietto che, indossato, sembrerà una tiara da principessa. #Preciousheadband





L'anello in oro, argento e smalto orange con ametista viola di Bea Bongiasca è pazzo e unconventional, proprio come la filosofia del brand. #Crazyring





I gioielli di Delfina Delettrez sono unici nel loro genere. Qui un anello in oro con perla e una bocca di rubini, uno dei simboli del brand. #Lipspiercingring





La parola più bella del mondo, amore, sarà sepre al vostro collo con questa preziosa collana di Roberto Giannotti. #Lovenecklace





Questo lunghissimo mono orecchino di Gucci darà un tocco audace al vostro look. #Monoearring





Quelli di Mabina non sono i soliti orecchini a cerchio, sono impreziositi da una perla candida. #Hoopearring





Questo set di anelli si chiama Baby Ball ed è un modello signature del brand MVP disegnato dalla designer e influencer Maria Vittoria Paolillo. Veste molto e dona un'allure rock chic al look. #Babyballset





Strong e senza fronzoli, l'anello di Nove25 è per "ossi duri" e per questo lo amiamo! #Bronzering





Romantico e delicato, l'anello di Pandora appartiene alla linea Urban Garden Party, fresca e primaverile. #Urbangardenparty





Questa collana con ciondolo di Stroili è della collezione Secret Lace, caratterizzata da disegni sottili che ricordano il pizzo. #Secretlace





Vi state chiedendo cosa sia questa creazione con pietre colorate di Swarovski? È un anello! So cool! #Colorfulring





Questo mono orecchino parlante è stato creato da Barokah Jewels per The Blonde Salad e lo trovate sull'e-shop del sito. Ciao, ci piaci! #Ciaociao





Pietre e smalti glietterati per l'anello di Vodoo Jewels, un brand che utilizza materiali più o meno preziosi per realizzare creazioni dalla grande personalità. #Vodooring