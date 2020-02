Sofisticato, chic e con quell'allure maschile che ci piace sempre un sacco. Il gilet entra di diritto tra i capi di tendenza della primavera: ecco i modelli must have

Che il gilet non sia più da un pezzo prerogativa del guardaroba maschile non è certo una novità. Ma che potesse conquistarci a tal punto da diventare indispensabile nel nostro dress code quotidiano, ecco forse questo non ce lo saremmo aspettate. E invece è accaduto.

E adesso che arriva la bella stagione, rappresenta anche un'ottima alternativa al blazer, specialmente sui look da ufficio più sofisticati. Sì, perchè può tranquillamente sostituire giacche e giacchette sul classico tailleur.

Ma non solo: il gilet si presta anche a tanti altri mix stilosi. Con abiti e gonne di vario genere, ad esempio. E naturalmente con i jeans per una resa casual-chic perfetta.

Per andare sul sicuro, basta optare per un passe-partout come la tinta unita. Ancor meglio se in bianco o in nero per poterlo abbinare con tutto. Ma sono adattissime per la primavera anche le varianti giocate sulle nuance del rosa e del beige. Très chic!

Non mancano poi le varianti stampate (quadri e pied de poule vanno per la maggiore), quelli in denim e in pelle per un tocco ultra-glam. Scegliete il vostro gilet!

Gilet ZARA

Gilet MANGO

Gilet ALTUZARRA

RAG & BONE

Gilet SÉZANE

Gilet TOPSHOP

Gilet SAINT LAURENT

Gilet MAX MARA

Gilet GUCCI

Gilet BERSHKA

Blazer ADAM LIPPES

