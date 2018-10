Il leopardato continua a spopolare e noi abbiamo scelto per voi dieci capispalla molto animalier che vi scalderanno quest'inverno!

Impermeabile, trench, biker jacket, cappotto, ecopelliccia, cappa, gilet o parka: l’universo dei capispalla è tanto vasto quanto indispensabile per l’autunno che è ormai inesorabilmente arrivato.

Per questo, per distinguersi davvero bisogna scegliere il proprio must con cura, poiché sarà lui il nostro biglietto da visita più di ogni altro capo in armadio.

Pronte a cedere all’animalier anche stavolta? Le giacche leopardate, per l'autunno inverno 2018, sono tante e bellissime.

Noi abbiamo selezionato le più chic e fashion che oltre a riscaldarvi, daranno un brio jungle al vostro outift.

Sta a voi scegliere la vostra preferita per tipo di stampa, materiale e modello tra le nostre proposte 100% leopard printed!

(Credits: Bellerose)

L'eco-pelliccia di Bellerose è trendy e rispetta gli animali. #animalfriendly

(Credits: Farfetch)

Il maculato colorato è la novità più cool della stagione e la proposta di Ermanno Scervino è nei toni del rosa. #thinkpink

(Credits: Essentiel)

Il trench di Essentiel è l'ideale per affrontare l'autunno con stile. #essentials





(Credits: Forte Forte)

Il cappotto di Forte Forte è maxi in tutto, dalla stampa alla lunghezza! #XXL

(Credits: Net-a-Porter)

L'impermeabile animalier di Ganni vi permetterà di affrontare la pioggia con grinta. #dancingintherain

(Credits: Liu Jo)

La giacca di Liu Jo è in jersey e ha i profili in eco-pelle. #biker

(Credits: Manila Grace)

Con il maxi cappotto di Manila Grace rimarrete wild a qualsiasi temperatura! #avvolgente

(Credits: Max Mara)

L'iconico cappotto di Max Mara è un capo senza tempo anche in versione leopard print. #timeless

(Credits: Net-a-Porter)

Ecco un altro grande classico, il piumino di Moncler, rivisitato nella stampa più cool dell'inverno. #monclergenius

(Credits: Farfetch)

La proposta di Parosh è classica e chic. #classic

(Credits: Pinko)

Il cappotto leopardato di Pinko è rouge! #passion

(Credits: Net-a-Porter)

Il denim animalier poteva mai mancare? Qui la crop jacket di Re/Done. #jeansmania

(Credits: Twin-Set)

Twin-Set propone un'eco-fur leopardatissima! #ecologica

(Credits: Valentino)

Con la cappa di Valentino sarete di certo le più chic del reame! #ladylike