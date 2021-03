Come affrontare il passaggio (spesso delicato in termini di look) dall'inverno alla primavera all'insegna dello stile? Semplice: ci vuole la giacca giusta! Ecco perchè abbiamo selezionato per voi i modelli da "mezza stagione" su cui puntare.

Se è vero che le "mezze stagioni non esistono più" (e si passa in un batter di ciglio dal freddo più rigido al caldo torrido), è altrettanto vero che le giacche da mezza stagione per l'appunto, dal nostro adorato trench, al bomber anni 90, dalla denim jacket al classico blazer, sono sempre una tentazione molto forte.

Però - direte voi - è talmente breve il periodo in cui si possono realmente "sfruttare" che forse non ne vale poi così la pena investirci.

Ebbene, sappiate che invece, mixate a dovere, ci possono accompagnare anche per diversi mesi all'anno. Basta semplicemente indossarli con strati più o meno leggeri sotto (magari con un maxi pullover quando fa ancora freddo o con un abitino più leggero quando inizia a far caldo) per ottenere l'effetto più congeniale alle nostre esigenze.

E poi - diciamocelo chiaro e tondo - alcuni modelli sono talmente cool e intramontabili che forse forse possiamo pure correre il rischio di sfoggiarli un po' meno di quanto vorremmo, no?

Insomma, se siete alla ricerca di qualche ispirazione prima di acquistare la vostra mid season jacket, siete esattamente nel posto giusto. Oggi vi mostriamo infatti le varianti che ci hanno colpito di più delle collezioni spring summer 2021: prendete spunto dalla selezione e scegliete quella più adatta per dare un twist ai vostri outfit primaverili!

Trench verde kaki MANGO

Credits: shop.mango.com

Giacca in denim LEVI'S RED TAB

Credits: levi.com

Bomber con ricami floreali e inserto in tulle REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Giacca leggera in finto camoscio PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Soprabito in pelle PINKO

Credits: pinko.com

Giacca trapuntata & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Trench in denim MARYLING

Credits: maryling.com

Blouson sporty con zip TATRAS

Credits: tatras-official.com

Blazer lungo con cintura BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Trench in pizzo lavorato SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Chiodo in pelle ZARA

Credits: zara.com

Soprabito stampa check L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Spolverino a fiori MARTINO MIDALI

Credits: martinomidali.com

Spolverino in seta GRIFONI

Credits: grifoni.com