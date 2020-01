L'"ibrido" più cool di stagione? É la giacca in stile camicia, of course. Impossibile non acquistarne (almeno) una, credete a noi.

Il capo must del momento? Vi diamo qualche indizio, dai: 1) non è del tutto una giacca ma non è neanche "soltanto" una camicia; 2) rappresenta il "peso medio", l'ideale nel difficile passaggio dalla stagione fredda alla primavera; 3) con quel suo fascino un po' grunge è davvero super cool e sta bene praticamente su tutti i look delle nuova stagione.

Avete capito di cosa stiamo parlando? Si tratta della sovra-camicia, o della giacca in stile camicia, che dir si voglia, un nuovo tormentone modaiolo che impazza tra le influencer e non solo.

Sono tanti infatti i brand che stanno proponendo la loro versione (Zara, H&M, Mango, ad esempio): che sia in lana, in panno, in denim o in velluto a coste, con maxi tasche o con bottoni automatici, l'importante è che sia oversize quanto basta.

Un abbinamento facile facile, ma di grande impatto, da provare subito? Mixatela con una maglia a dolcevita e un paio di jeans o dei pantaloni di pelle nera: sarete favolose!

Ecco 7 modelli must da acquistare subito.sovracamicia

MANGO

Credits: shop.mango.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

ZARA

Credits: zara.com

BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com

H&M

Credits: hm.com

BERSHKA

Credits: bershka.com

ANDERSSON BELL

Credits: net-a-porter.com