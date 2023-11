Spalanchiamo le ante del nostro armadio alla giacca in suede, il modello ideale per look da vera trendsetter! Ecco una selezione da tenere d'occhio.

Sarà per quell'allure anni 70 assolutamente irresistibile, per la texture morbida che la rende così piacevole al tatto o ancora per la sua capacità di reinventarsi, anno dopo anno, e di declinarsi in tante varianti differenti, pronte ad accontentare i gusti più disparati. Sta di fatto che davanti a un capo iconico come la giacca in suede noi non sappiamo proprio dire di no.

E a quanto pare non siamo le uniche, dato che ultimamente è stata avvistata addosso a diverse celeb, tutte stilosissime. Come Sarah Paulson con un total look firmato Prada di cui vi avevamo parlato qui. Un altro esempio? La splendida Hailey Bieber, paparazzata per le strade di Los Angeles con questa mise che ci ha convinto al primo sguardo!

La giacca in suede è il "peso" ideale per il clima di mezza stagione ma può trasformarsi nell'alleato perfetto per stratificare il look anche d'inverno: portandola sotto a un maxi coat potrete sfruttarla anche quando arriverà il freddo. Trattasi insomma di un vero e proprio cult da avere obbligatoriamente nell'armadio!

Oltretutto, sebbene all'apparenza possa sembrare il contrario, in realtà è un capo super versatile che si abbina con grande facilità: con i jeans ma anche con gonne e abiti di varie lunghezze, potrete sbizzarrirvi sperimentando combo diverse ogni giorno.

Dai modelli con le frange dal fascino boho-chic, a quelli con ricami jacquard o borchie applicate, dal blazer al soprabito, senza dimenticare la variante sovracamicia, un passe-partout da avere sempre a disposizione per costruire outfit impeccabili.

Ecco una selezione di giacche in suede da non lasciarsi scappare

Giacca in effetto scamosciato di ZARA.

Credits: zara.com

Blazer in suede di STRADIVARIUS.

Credits: stradivarius.com

Giacca crop scamosciata di RIXO.

Credits: mytheresa.com

Giacca-camicia in suede color cammello di SEZANE.

Credits: sezane.com

Giacca scamosciata di LEVI'S.

Credits: zalando.it

Giacca in suede di LA REDOUTE COLLECTIONS.

Credits: laredoute.it

Giacca in suede con borchie di MAX MARA.

Credits: it.maxmara.com

Blazer scamosciato di MANGO.

Credits: shop.mango.com

Giacca in pelle scamosciata di PRADA.

Credits: prada.com

A cura di Elisa Pietrosanti