Brezza di primavera in arrivo? Keep calm… La soluzione fashion c'è: basta sfoggiare una bella giacca di jeans. Ecco tutte le novità.

Che ci crediate o no il giubbotto in denim non è un pezzo chiave SOLO della bella stagione, visto che sempre più fashion icon decidono di indossarlo anche sotto il piumino in pieno inverno.

La giacca di jeans, infatti, quintessenza dello street style, resiste alle mode stagionali, grazie proprio al tessuto così versatile, che può essere utilizzato 365 giorni l’anno. Ma è proprio in primavera che diventa un must irrinunciabile a tutti gli effetti!

Quali sono le tendenze del momento in fatto di denim jacket? Tra le tante segnaliamo la versione tie dye che viene declinata spesso nelle nuove collezioni su modelli corti o cropped.

Per le più tradizionaliste, non mancano però anche le giacche modello trucker, dal taglio oversize e quelle stretch dal fit più avvitato ed elegante, impreziosite da inserti in pelliccia sintetica, strass, borchie e paillettes ton sur ton o in versione blu original, nero, con effetto invecchiato e patchwork. Insomma: c'è da sbizzarrirsi nella scelta!

Dunque cosa aspettate? Una giacca di jeans is all you need per la prossima stagione. Di seguito troverete la nostra wish list!

BERSHKA Giubbotto in denim con collo effetto lana di agnello.

DESIGUAL Hybrid jacket in doppio tessuto patch.

MOTIVI Giacca in denim decorata con borchie.

MANILA GRACE Mini giubbotto effetto tie dye.

MANGO Giacca di jeans con cintura in vita.

MIU MIU Giacca di jeans con strass e pelliccia sintetica.

DIXIE Giacca crop in denim effetto tie dye.

H&M Giacca in denim con paillette.

PATRIZIA PEPE Giacca di jeans cropped decorata con maxi patch sulla schiena.

PENNY BLACK Giacca a girocollo in denim.

ZARA Giubbotto denim 80S con cerniera anteriore metallica.

PINKO Giacca di jeans con paillette nere verticali.

RALPH LAUREN Giacca trucker ricamata.

LEVI'S Giacca in denim con colletto in lana sherpa.

L'AUTRE CHOSE Giacca in denim effetto sfumato.

GUESS Giacca denim con pelliccia sintetica animalier.

