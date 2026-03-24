È arrivato il momento di tirar fuori dall'armadio la giacca di jeans, siete pronte?
Regina indiscussa delle giacche da mezza stagione, alleata preziosa per completare i nostri look daily e, perché no, se scelta e abbinata con cura, anche qualche outfit da sera. Parliamo della giacca di jeans, ovvio.
Un capo iconico e intramontabile, spesso associato a uno stile casual ma che ha molto da dire anche in abbinamento a capi più chic. Noi ad esempio lo adoriamo indossato con dei jeans, per un total denim da manuale, ma anche su un vestito midi elegante ha il suo perché.
Su quali varianti orientarsi per la primavera 2026? Abbiamo individuato i nostri modelli preferiti e siamo pronte a condividerli con voi. Corte o lunghe, in denim chiaro o scuro, con colletto a contrasto o con bottoni gioiello.
Preferite le silhouette slim oppure oversize? Quelle con maxi tasche o con abbottonatura asimmetrica?
Poco importa perché nella nostra selezione qui sotto la scelta è davvero ampia e variegata e siamo certe che troverete la denim jacket che farà al caso vostro e che garantirà ai vostri outfit primaverili la giusta dose di coolness di cui hanno bisogno.
Giacche di jeans: i modelli da non lasciarsi scappare questa primavera
ZARA
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