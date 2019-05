Vivere la stagione primaverile con praticità e stile? Con il bomber si può!



È il capospalla ideale per completare i daily outfit super casual, ma può essere scelto anche di sera per smorzare le mise più eleganti: il bomber è un capo dalle mille sfaccettature e davvero non c’è ragione di non sfruttarlo a dovere durante le mezze stagioni.

Valida alternativa a trench e giacche di pelle, è uno di quei grandi classici metropolitani che si rinnova ogni anno e anche questa primavera, grazie alle sue diverse varianti, si rivelerà molto utile per dare una marcia in più ai look quotidiani.

Capo di punta della moda anni ’90, il bomber oggi si presta a moltissime interpretazioni e si indossa ad ogni ora del giorno, dall’ufficio all’aperitivo.

I modelli più sportivi, in nylon e cotone e dai colori vitaminici, sono perfetti anche solo con un paio di jeans cropped e t-shirt grafica; mentre le versioni più raffinate, in seta e satin, a fantasia floreale o decorati con lustrini e ricami, si abbinano bene anche a gonna midi e camicetta leggera, pantaloni a gamba larga e top preziosi e maxi dress stampati.

Cos'altro serve per convincervi a investire su un nuovo bomber questa primavera? Se siete pronte a darvi da fare con lo shopping, non vi resta che scoprire alcune delle proposte più interessanti che ci sono in circolazione. Ecco le noste preferite!





