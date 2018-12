La rapper italiana sceglie la sneaker FALCON e la linea di abbigliamento adidasCOEEZE di adidas Originals

Oltre al suo talento come artista e cantante rap, Roshelle ha un’idea molto chiara sulla sua immagine: ne abbiamo avuto un accenno durante l’intervista e lo shooting, realizzati con lei qualche giorno fa.

Perché non prendere ispirazione dai suoi look?

La nostra scelta get the look Roshelle: sneaker FALCON oro e tuta adidasCOEEZE rossa di adidas Originals.











FALCON è una sneaker femminile bold ma non esagerata ispirata ai modelli di archivio adidas Originals degli anni Novanta (si capisce anche dal trifoglio adidas sulla linguetta e sul tallone): i nuovi colori SS 2019 rivisitano dei classici e propongono mix inediti come la variante oro e rosa del look di Roshelle.

Perfetta con adidasCOEEZE, la collezione di abbigliamento lifestyle da donna che adidas Originals presenta per la Spring/Summer 2019: loghi minimal e colori decisi, pensata per essere l‘arma in più nel gardaroba di ogni ragazza, come suggerisce anche Roshelle.

L’interpretazione dei classici oro e rosso delle FALCON e di adidasCOEEZE sono il regalo perfetto per il Natale 2018, ideali per stupire anche le amiche più esigenti in fatto di stile.

adidasCOEEZE e FALCON di adidas Originals sono disponibili presso i negozi adidas Originals, rivenditori selezionati e sul sito adidas.it/falcon.





Sfogliate la gallery per scoprire tutti i modelli FALCON e adidasCOEEZE di adidas Originals scelti da Roshelle.

Crediti foto Roshelle





Foto: Marco Mezzani



Mua: Ginevra Pierin

Sitting Editor: Sara Moschini

Editor: Giulia Pivetta





Look Tuta adidasCOEEZE (adidas Originals), sneaker FALCON adidas Originals, trench Annakiki