Con l’indipendenza e la positività di quel decennio, Roshelle sta aprendo una nuova strada nel rap italiano

Per chi ancora non conoscesse Roshelle, al secolo Rossella Discolo, è una tra le rare presenze femminili della scena rap italiana.

Non è strano, quindi, che adidas Originals l’abbia coinvolta per il lancio delle nuove sneaker Falcon in Italia: modello femminile che prende ispirazione dai pezzi d’archivio adidas Originals degli anni Novanta. Un decennio molto particolare per le ragazze, con figure pionieristiche, indipendenti, positive, diventate delle vere icone.

Un pò come sta succedendo oggi, soprattutto nella musica rap. Roshelle inclusa. Abbiamo passato un pomeriggio con lei per saperne di più: “Io sono un’artista e l’arte per definizione non ha sesso. Invece che io sia donna e la scena hiphop in Italia sia composta principalmente da uomini, sono dati oggettivi. Serve del tempo per assimilare qualcosa di nuovo, ma nel tempo si vedranno i risultati. Ma la cosa non mi spaventa, io il mio gioco l’ho appena iniziato”.











E il suo nuovo singolo, che non a caso si chiama “Tutti Frutty” ha un nuovo punto di partenza: l’italiano. Il suo primo album “What u do to me” (2016) è cantato in inglese "una tappa quasi obbligata se vuoi aprirti al mondo".

“L’inglese mi ha permesso di vincere il senso di oppressione che sentivo ma oggi riparto esattamente dall’Italia e dalla mia lingua per un’esigenza personale di raccontarmi, in primis a me stessa, e di essere compresa da chi mi sta di fronte. Si sposta tutto su un livello più profondo quando condividi o non condividi un pensiero. Oltre ad apprezzare una melodia, una voce, un ritmo.”

Guarda l'editoriale inedito realizzato da Grazia in collaborazione con adidas Originals.





Il video di "Tutti Frutty" è diventato un fenomeno su YouTube: 1 milione e mezzo di views in 12 giorni. Roshelle sembra una moderna Lady Godiva, che entra in città nuda a cavallo, ma al di la dei riferimenti storici ai personaggi o alle loro azioni, l’intento era quello di creare delle immagini epiche, senza tempo: “Nessuno aveva in mente la scena del cavallo o del rullo in aeroporto o sul tetto il giorno prima della finalizzazione dello script. Poi un'illuminazione". Io credo nell’assecondare le idee che mi vengono in mente li per li. È il bello dell’improvvisazione, seguire il flusso energetico o di coscienza.





Da qui la collaborazione tra Roshelle e adidas Originals, un riconoscimento molto importante per un musicista.



“Ne vado fiera, mi sento parte di una family di nomi internazionali e di miti del passato che insieme ad adidas Originals hanno creato uno stile. E anche per me è fondamentale questa indipendenza: mixare i pezzi e giocare con i look per dare la mia visione. Anche con il nuovo modello di sneaker da donna Falcon: sono in pieno stile anni ’90, si vede anche dalle colorazioni, e hanno intrinseco il romanticismo tipico dell’epoca (sono nata esattamente a metà decennio e amo quel mood) ma mi piace reinterpretarle perchè l’abbigliamento è uno strumento essenziale per esprimermi.





Come per i testi e la musica, sono molto istintiva anche per lo styling di tutti i giorni. Nella creazione della mia immagine ricerco bellezza e armonia esaltando quello che ho addosso con le proporzioni e gli abbinamenti, ma senza troppa preparazione. È uno stile di vita.”

Alla domanda di rito sui futuri progetti che "bollono in pentola" Roshelle risponde con un’immagine epica, di quelle che le piace costruire: “Sono al supermercato a comprare gli ingredienti per fare una torta incredibile”.

Non ci resta che seguirla per scoprire cosa ci riserverà questa poliedrica artista.





Crediti

Foto: Marco Mezzani

Stylist: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Sitting Editor: Sara Moschini

Editor: Giulia Pivetta





Look 1 Piumino, giacca in jeans, bandana e sciarpa Roshelle's, body e pantaloni adidas Originals

Look 2 Tuta adidasCOEEZE (adidas Originals), trench Annakiki

Look 3 Cappellino, bandana e giacca Roshelle's, completo top e gonna adidas Originals





Look 4 Bandana Roshelle's, giacca adidas Originals, completo top e pantaloni Annakiki





Look 5 Camicia e cappello Roshelle's, giacca e jeans Levi's









Special thanks Datefood Milano