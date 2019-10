Cappa, trench, parka, montone e montgomery sono alcuni dei pezzi chiave del nuovo guardaorba “Garment Etymology” di Weekend Max Mara. Ecco qualche idea per abbinarli al meglio.



Autunno, tempo di cambio degli armadi. Se è vero che la stagione fredda deve ancora entrare nel vivo, è altrettanto vero che è questo il momento giusto per far fare un upgrade al guardaroba e investire su qualche nuovo capo di outerwear.

Per affrontare con stile i prossimi mesi (e dare una vera iniezione di eleganza ai look quotidiani) servono i capispalla giusti e i nuovi cappotti del guardaroba “Garment Etymology” di Weekend Max Mara hanno tutte le carte in regola per divenire i capi ideali per l’inverno.





Materiali pregiati, silhouette classiche e dettagli ricercati sono gli ingredienti essenziali della capsule collection.

Al centro della collezione, una selezione di capispalla dall’attitudine casual-chic: un cappotto over con dettagli di pelle e montone, un parka lungo in doppio di lana, un trench in Principe di Galles, un montgomery a stampa damier e una cappa con dettagli in pelle. Modelli che si prestano a un’infinità di abbinamenti e che possono essere indossati da mattina a sera, 24 ore su 24.

Ecco qualche idea per abbinarli al meglio.





1. Montone





Nelle occasioni informali, via libera alla combo “pantaloni + sneakers”. Per un look disinvolto bastano una maglia in filato di lana e cotone, la Pasticcino Bag, e il cappotto over in panno di lana.





2. Parka





Per un look passepartout da sfoggiare in una grandissima varietà di situazioni, dall’ufficio al tempo libero, optate per un abito midi con maniche a tre quarti e abbinatelo a stringate maschili in pelle, alla belt bag in velluto e al nuovo parka lungo in doppio di pura lana, un modello contraddistinto da abbottonatura centrale, cappuccio e coulisse ai polsi, in vita e al fondo.





3. Mantella





Quando le temperature si faranno più rigide, optate per una soluzione di stile abbinando il caldo abito in filato di lana a maniche lunghe a stivali al ginocchio, Pasticcino Bag Mini e la mantella blu navy con doppia tasca e profili in pelle.





4. Cappa





La nuova cappa doppiopetto del guardaroba "Garment Etymology" di Weekend Max Mara riesce a rendere super chic anche un pantalone in denim blu. Abbinatela a décolleté con tacco basso, blusa bianca con il fiocco e borsa a secchiello in pelle per un look raffinato e non banale.





5. Montgomery





Per un look casual e personale, puntate invece sul Montgomery in panno di lana. Indossato con pantaloni in cady, maglia boxy in filato di pura lana, stivaletti in pelle e borsa in velluto valorizzerà ogni outfit.