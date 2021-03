Si chiama Raspberry Sorbet il nuovo rosa eletto da Pantone tra i colori must della Primavera 2021. Noi ne siamo già pazze, e voi?

Già solo il nome, così goloso e invitante, ci fa venire subito una pazza voglia di primavera e di look freschi e cool. Parliamo del Raspberry Sorbet promosso da Pantone colore top della bella stagione in arrivo.

Si tratta letteralmente di un sorbetto al lampone, un bel rosa acceso, diremmo quasi un fucsia, che porterà di sicuro una ventata di carica e di buonumore su tutti i vostri outfit. E che - permetteteci il gioco di parole - saprà dissetare la vostra sete di glamour in un sorso!

Da "gustarsi" in total look per le più coraggiose che non vogliono passare inosservate. Ma se vi sembra eccessivo, nessun problema: potete anche munirvi di un paio di accessori stilosi con cui impreziosire persino gli outfit più semplici.

Dal blazer doppiopetto che darà un twist ai vostri amati jeans, al vestitino in pizzo perfetto anche per cerimonie&co. Dal cardigan con bottoni gioiello, un must anche della nuova stagione, alla blusa romantica con dettagli plissé: ecco tante proposte di shopping per fare il pieno di questa nuance brillante e femminile!

Blazer doppiopetto ZARA

Credits: zara.com

Cardigan con bottoni gioiello MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni a palazzo MAX MARA

Credits: mytheresa.com

Blusa ampia con motivo plissé SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Blusa con maniche arricciate MARNI

Credits: mytheresa.com

Gonna midi a ruota in coordinato MARNI

Credits: mytheresa.com

Minidress in pizzo DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com

Pumps in suede con maxi fiocco CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: mytheresa.com

Mini dress con maxi colletto H&M

Credits: hm.com

Abito asimmetrico in maglina TOM FORD

Credits: mytheresa.com

Micro cardigan in maglia lavorata L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com

Abito midi in tulle see-through MOLLY GODDARD

Credits: net-a-porter.com

Tracolla in pelle BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com