La Festa della Mamma va sempre celebrata a dovere: ecco una selezione di pezzi moda che la faranno felice.

Domenica 10 Maggio è la Festa della Mamma. Sì, lo sappiamo: il periodo non è certo dei migliori ma un pensiero alla donna più importante della nostra vita a parer nostro è comunque doveroso.

Oltretutto se avete vissuto la quarantena lontane, festeggiarla sarà un modo in più per farle sentire la vostra vicinanza. E con un regalo speciale ancora meglio, no?

Potreste ordinarlo online e farlo arrivare direttamente a casa sua, oppure cogliere l'occasione per andare a trovarla (ora che siamo nella "Fase 2" le visite ai parenti sono consentite, seppur con moderazione): il dono più prezioso per lei sarà senz'altro quello!

Ma nel caso voleste accompagnare la vostra presenza anche con qualcosa di più "concreto" diciamo, ecco a voi una lista di idee fashion, gioielli e bijoux per dirle (o meglio, per ribadirle) "Ti voglio bene, mamma!".

Festa della Mamma 2020: i regali moda Gonna midi ALPHA STUDIO



Courtesy of Press Office

Borsa a fantasia ALVIERO MARTINI 1 CLASSE



Credits: alvieromartini.it

Slingback ANNA BAIGUERA



Credits: annabaiguera.com

Occhiali da sole PUGNALE EYEWEAR



Credits: pugnaleeyewear.com

Mini secchiello con cristalli JIMMY CHOO



Credits: jimmychoo.com

Anello NOVE25



Credits: nove25.net

Passaporto stampa cocco ASOS DESIGN



Credits: asos.com

Ballerine a rete PELLICO



Credits: pellico.net

Borsa a tracolla PIMKIE



Credits: pimkie.it

Orecchini pendenti AMOTEA



Credits: amotea.com

Basket bag JW ANDERSON



Credits: jwanderson.com

Costume intero MALI BEACHWEAR



Credits: malibeachwear.com

Carré in twill di seta MANTERO 1902



Credits: mantero.com

Cover per iPhone GIOSA MILANO



Credits: giosamilano.com

Orologio U-BOAT



Credits: uboatwatch.com

Vestaglia in seta LA PERLA



Credits: laperla.com

Borsa a mano VILLA TRENTUNO



Credits: villatrentuno.com

Décolleté BATA



Credits: bata.it

Abito midi BEATRICE B



Credits: beatriceb.com

Sandali BIRKENSTOCK



Credits: birkenstock.com

Cardigan in cashmere FALCONERI



Credits: it.falconeri.com

Charm con dedica PANDORA



Credits: it.pandora.net

Sandali in suede CHIE MIHARA



Credits: chiemihara.com

Cintura in pelle intrecciata MALO



Credits: malo.it

Charm a fiore DODO



Credits: dodo.it

Portachiavi COACH



Credits: it.coach.com

Collana LINGOT D'AMOUR



Credits: lingotdamour.it

Zainetto CROMIA



Credits: cromia.it

Gonna a fiori DESIGUAL



Credits: desigual.com

Anello ECLAT



Credits: eclatpreziosi.it

Occhiali da sole EYEPETIZER



Credits: eyepetizer.it

Occhiali da sole FIELMANN



Creits: fielmann.it

Cappello in rafia FLAPPER



Credits: flapper.it

Orecchini PLV MILANO



Credits: plvmilano.com

Foulard KENESHA SNEED X MARELLA



Credits: it.marella.com

Giacca con ricami GENNY



Credits: genny.com

Borsa con pom pom GIANLUCA CAPANNOLO



Credits: gianlucacapannolo.com

Anello con brillanti GIORGIO VISCONTI



Credits: giorgiovisconti.it

Borsa stampa cocco GLIMMED



Credits: glimmed.it

Orecchini a cerchio GUESS



Credits: guess.eu

Ciabattine HAVAIANAS



Credits: havaianas-store.com

Costume intero ISOLE & VULCANI



Credits: isolevulcani.com

Bracciale con charms KIDULT



Credits: discoverkidult.com

Blusa a righe KOCCA



Credits: kocca.it

Abito stampato KRISTINA TI



Credits: kristinati.it

Bracciale LES GEORGETTES



Credits: lesgeorgettes.com

Bracciale MABINA GIOIELLI



Credits: mabina.it

Mocassini MALONE SOULIERS



Credits: malonesouliers.com

Blusa con fiocco MANGO



Credits: shop.mango.com

Bracciale con fiori MARCO BICEGO



Credits: marcobicego.com

Secchiello MICHAEL MICHAEL KORS



Credits: michaelkors.it

Collana con charms MORELLATO



Credits: morellato.com

Occhiali da sole NEUBAU EYEWEAR



Credits: neubau-eyewear.com

Orecchini SWAROVSKI



Credits: swarovski.com

Orologio SWATCH



Credits: swatch.com

Borsa a mano OZY MILANO



Credits: ozymilano.it

Pantaloni in lino & OTHER STORIES



Credits: stories.com

Orecchini PARFOIS



Credits: parfois.com

Camicetta PENCE 1979



Credits: pence1979.com

T-shirt ricamata PINKO



Credits: pinko.com

Borsa a mano PLINIO VISONA



Credits: pliniovisona.it

Borsa a tracolla POMIKAKI



Credits: pomikakishop.it

Blusa rosa RELISH



Credits: relish.it

Bracciale Mum RUE DES MILLE



Credits: ruedesmille.com

Borsa a mano SANDRO PARIS



Credits: it.sandro-paris.com

Gilet doppiopetto SEVENTY



Credits: seventy.it

Stola in cashmere e seta LUDOVICA MASCHERONI



Credits: ludovicamascheroni.eu

Collana TITA BIJOUX



Credits: titabijoux.com

Anello della collezione Bollicine DODO



Credits: dodo.it

