Come vestirsi a Ferragosto? Diteci la vostra meta e vi diremo i pezzi giusti su cui puntare





Festa in riva al mare, gita in montagna o pranzo in un agriturismo immerso nel verde? Qualunque sia la meta che avete scelto per Ferragosto, naturalmente esiste il dress code perfetto.

Certo, nulla di troppo impegnativo, s'intenda: siamo pur sempre in vacanza! Ma mixando tra loro i capi e gli accessori giusti, otterrete un look disinvolto e chic al tempo stesso.

Abbiamo studiato 3 outfit diversi per 3 diverse destinazioni: lasciatevi ispirare dai nostri consigli per uno shopping mirato.









FESTA IN SPIAGGIA





Se per voi Ferragosto fa rima solo e soltanto con...mare, questa selezione vi calzerà a pennello.

I must have del beachwear più cool quest'anno sono sostanzialmente 4: un costume bianco intero, un caftano a fantasia, un paio di ciabattine con logo a vista e una tracollina di paglia.

All'ora dell'aperitivo aggiungete un paio di orecchini dal design geometrico e sarete pronte per la serata.





Costume intero con ruches CALZEDONIA.

Credits: it.calzedonia.com





Caftano multicolor MISSONI MARE.

Credits: mytheresa.com





Ciabattine con logo di strass DIOR.

Credits: dior.com





Tracolla a forma di conchiglia KAYU.

Credits: mytheresa.com





Orecchini a cerchio con charms & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





GITA IN MONTAGNA





Preferite una passaggiata al fresco in montagna e un pranzo in baita con gli amici? Sì, ma sempre con il look giusto.

In questo caso la comodità è il requisito fondamentale, condito con quel pizzico stiloso che non guasta mai. La classica camicia in flanella stampa check, mixata con un paio di shorts in denim, farà al caso vostro.

Gli accessori? Ovviamente un paio di sneakers da trekking, uno zainetto capiente per portare con sé tutto l'occorrente e occhiali da sole specchiati per un tocco glam.





Camicia stampa check SAINT LAURENT.

Credits: mytheresa.com





Shorts in denim CURRENT/ELLIOTT.

Credits: net-a-porter.com





Sneakers da trekking ADIDAS.

Credits: adidas.it





Occhiali da sole specchiati CHANEL.

Credits: chanel.com





Zaino in tessuto satin ANYA HINDMARCH.

Credits: net-a-porter.com





AGRITURISMO IN CAMPAGNA





A Ferragosto cascine e agriturismi in campagna sono presi d'assalto da chi desidera soltanto trascorrere qualche ora lieta e rilassarsi nel verde con dell'ottimo cibo e dell'ottima compagnia.

Se questa è anche la vostra idea, puntate sulla semplicità. Un abitino bianco in pizzo sangallo, un paio di espadrillas in corda e una minibag in rafia sono gli ingredienti perfetti per ottenere una mise romantica e chic.

Il dettaglio in più? La collana con inserto a quadretti Vichy e i charms con ciliegine, per un tocco colorato e giocoso.





Abito midi in sangallo ZARA.

Credits: zara.com





Espadrillas in corda e tela CASTAÑER.

Credits: castaner.com





Borsa a mano in rafia DOLCE & GABBANA.

Credits: mytheresa.com





Collana con inserto in tessuto Vichy e ciliegie MIU MIU.

Credits: mytheresa.com