Femminile e raffinata: Fendi presenta la prima collezione ready to wear realizzata dal nuovo direttore creativo Kim Jones.

Aveva debuttato ufficialmente al timone di Fendi con la collezione Haute Couture ma oggi il nuovo direttore creativo Kim Jones è tornato sotto la luce dei riflettori con la sua prima collezione prêt-à-porter, quella per l’autunno-inverno 2021.

In una sfilata attesissima, presentata in versione digitale per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il nuovo erede di Karl Lagerfeld ha reso omaggio alle radici di Fendi e alle sue donne, lasciandosi ispirare proprio dagli archivi della maison romana.

"La famiglia Fendi è composta da donne di intelletto che lavorano sodo - ed è quello che volevo celebrare", ha confermato il fashion designer che ha fatto un vero e proprio viaggio nel passato e si è lasciato ispirare da alcuni capi icona del guardaroba delle sorelle Fendi, come il cappotto con le maniche a campana, gli abiti gessati, le camicie in seta e la giacca in shearling con interni in visone che è l’uniforme prediletta di Silvia Venturini.

Per inaugurare questo nuovo capitolo, lo stilista inglese, ha portato in scena una collezione elegante e senza tempo nata per celebrare che l’eredità del brand e il suo eccezionale savoir-fair.

Ad aprire la sfilata, raffinatissimi look color cammello composti da capispalla avvolgenti, stivali in pelle coordinati e maxi pochette en pendant.

Accanto alle pellicce, da sempre fiore all’occhiello della maison, cappotti oversize in doppio cashmere, montoni, maxi trench con cintura in vita e gilet lunghi da indossare con i guanti in pelle.

Gli abiti hanno silhouette morbide e sinuose. I chemisier, gli slip dress di seta, i mini dress e gli abiti drappeggiati si portano dall’alba al tramonto con stivali al ginocchio e handbag in formato extra large.

Maglie in jacquard con ricami in organza, micro top e camicette cropped saranno le grandi protagoniste della prossima stagione. In passerella Kim Jones li ha proposti in abbinamento a shorts in pelle, gonne in maglia e pantaloni a vita alta dal taglio ampio.

Se colori passepartout come il bianco, il beige e il marrone hanno dominato in tutta la collezione, non sono mancati neanche più femminili tocchi di rosa e i look total black, già pronti per le prime sere d’inverno.

Sono tornati in passerella anche i collant con monogram, indossati con shorts, minigonne e cappotti con le frange.

A esaltare i look quotidiani, femminili come non mai, piccoli dettagli di stile come le cinture sottili, i guanti di pelle e le sciarpe in tricot. E i nuovi gioielli disegnati da Delfina Delettrez che spaziano da catene dorate con pendenti ai polsini in metallo.

Grandi star della sfilata le borse che sono grandi e capienti. Maxi clutch in pelle e zainetti in pelliccia si portano sia di giorno che di sera. Alla tote bag Fendi Way e alla tracolla Fendi Touch, si affiancano grandi classici come la Peekaboo e la shopper Sunshine oltre all’iconica Baguette, completamente rivisitata e proposta con un motivo floreale barocco.