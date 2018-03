Con o senza cappuccio, con loghi e scritte motivazionali, con ruches, ricami e volant: le felpe tornano ufficialmente alla ribalta e dominano le nuove collezioni moda.

Da capo sportivo da sfoggiare solo in palestra a fashion must have che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile: quella delle felpe è stata una vera e propria evoluzione.

Ritenute troppo a lungo un capo di serie B, sono state accantonate nel fondo dell’armadio per intere stagioni, ma adesso stanno rivivendo davvero un momento d’oro e torneranno ad essere le grandi protagoniste della primavera.

Guai a considerarle un capo casual da sfoggiare solo nel tempo libero o in quelle occasioni in cui non si ha voglia di impegnarsi troppo nella scelta dell’outfit perfetto: le felpe si indossano adesso 24 ore su 24 e si abbinano con disinvoltura anche ai capi più femminili.

Alternativa cool a cardigan e pullover, sono un pezzo chiave e di moda da abbinare davvero in tutte le salse: con un semplice paio di jeans e delle ballerine, con gonne a portafoglio e décolleté, con pantaloni a gamba larga e loafers: questa primavera potrete sbizzarrirvi!

Il segreto per portarle con stile dall’alba al tramonto? Puntare sui modelli giusti e giocare un po’ con il layering.

Che siano le classiche felpe sportive con cappuccio e zip o proposte dai colori vivaci, con ricami, volant, applicazioni preziose o altri piccoli dettagli che si fanno notare, di certo saranno le vostre più fedeli alleate in queste prime settimane di primavera.



Se siete in vena di shopping, ecco una selezione di felpe su cui mettere subito gli occhi!





ZARA Felpa nera con maniche a sbuffo

Credits: zara.com





& OTHER STORIES Felpa blu con scritta ricamata

Credits: stories.com





ACNE STUDIOS Felpa in cotone rosa con cappuccio

Credits: mytheresa.com

ALEXA CHUNG Felpa grigia con ricamo

Credits: alexachung.com





GANNI Felpa con cerniera e ruches sui polsini

Credits: netaporter.com





ADIDAS ORIGINALS Felpa azzurro pastello con logo sul petto

Credits: adidas.it









H&M Felpa gialla lunga con cappuccio

Credits: 2.hm.com





KENZO Felpa grigia con ricami floreali

Credits: netaporter.com





MAISON KITSUNE’ Felpa bianca girocollo con scritta

Credits: farfetch.com





MAX&CO. Felpa in jersey con ricami e paillettes

Credits: it.maxandco.com





OPENING CEREMONY Felpa grigia in jersey con cappuccio

Credits: mytheresa.com





PENNYBLACK Felpa in cotone con ricamo di perline

Credits: it.pennyblack.com





PRADA Felpa stampata in cotone

Credits: farfetch.com





STELLA MCCARTNEY Felpa in cotone con volant sulle maniche

Credits: mytheresa.com





VALENTINO Felpa in jersey con farfalle applicate

Credits: netaporter.com





VIVETTA Felpa in cotone con profili ricamati

Credits: farfetch.com





TOMMY JEANS Felpa grigia con cappuccio

Credits: zalando.it