Un capo irrinunciabile nel guardaroba primaverile. Ecco quelle più “wow” da sfoggiare con tutto, in un mix molto glam

Tutte hanno nel cuore una felpa.

Non c’è capo più comodo e versatile, capace di adattarsi a infiniti look e occasioni. Un vero e proprio passe-partout, insomma.

Mix casual con mom jeans e sneakers ma anche abbinamenti inediti composti da romantiche gonne di tulle con felpe cropped con cappuccio. Insomma, questo indumento è un tassello chiave di puzzle fashion sempre diversi. E sempre super "wow"!

Per la Primavera Estate 2020 la felpa fa da "prima donna" quindi è bene procurarsene almeno un paio da shakerare con tutto. Il risultato? Tanti cocktail super stilosi.

Dalle versioni ultra glam fatte di paillette rosa a quelle con stampe che sbocciano sul fronte e retro, la felpa diventa una tela su cui sbizzarrirsi con i trend più attuali.

Tra le tendenze top, la fringe mania fa esplodere su maniche, cappucci e baveri frange dallo stile texano.

Anche il botanical è tra le ossessioni fashion che non potevano mancare all’appello: fantasie green di palme o foglie di “monstera” spuntano un po' ovunque!

Per aiutarvi a scegliere se cropped o lunga, con o senza cappuccio, a righe o con logo, tinta unita o tie-dye, abbiamo selezionato per voi 16 felpe per cui il cuore vi batterà all’impazzata.

Le vorrete tutte, altro che solo un paio!

ADIDAS Felpa cropped con cappuccio.

Credits: Adidas

BURBERRY Felpa con stampa e cappuccio.

Credits: Mytheresa

DESIGUAL Felpa con stampa e cappuccio.

Credits: Desigual

DOLCE & GABBANA Felpa con paillettes.

Credits: Mytheresa

ESSENTIAL ANTWERP Felpa a righe.

Credits: Essantial Antwerp

GIVENCHY Felpa cropped.

Credits: Mytheresa

GUCCI Felpa con ricami.

Credits: Net-a-Porter

H&M Felpa con stampa.

Credits: H&M

MM6 MAISON MARGIELA Felpa con cappuccio e maniche volant.

Credits: Mytheresa

NIKE Felpa con frange.

Credits: Mytheresa

PLEASE Felpa con tasche.

Credits: Please

& OTHER STORIES Felpa con stampa botanica.

Credits: & Other Stories

THE MARC JACOBS Felpa tie-dye con disegno.

Credits: Net-a-Porter

TOMMY JEANS Felpa con stampa.

Credits: Tommy Jeans

TWINSET Felpa con logo e cappuccio.

Credits: Twinset

ZARA Felpa con frange di perline.

Credits: Zara