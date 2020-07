Pronte a emulare lo stile delle dive anni 50? I bikini con slip a vita alta sono la scelta giusta per aggiungere charme al vostro beachwear.

Minimizzano fianchi pronunciati e pancetta, slanciano alla perfezione la silhouette facendo sembrare le gambe più lunghe e affusolate, e mettono in risalto spalle e décolleté.



In poche parole stanno bene a tutte, dalle donne con un fisico più longilineo a quelle dotate di curve sinuose. Potreste in tutta onestà chiedere di più al vostro costume da bagno?



Parliamo dei bikini con slip a vita alta, il modello preferito dalle dive più affascinanti del passato (the Fifties are back!), tornato alla ribalta negli ultimi anni e pronto a regalare una dose esagerata di glamour anche all'estate 2020.

E proprio la stagione in corso ha in serbo per voi tantissime varianti irresistibili (davvero una più bella dell'altra, credete a noi!) di cui innamorarsi all'istante.

A tinta unita, a righe, a fiori o a quadretti Vichy. Con reggiseno a balconcino o con top monospalla o con spalline scese. Con laccetti a contrasto, con applicazioni metalliche o con romantiche ruches. Vi avevamo avvisato che la scelta sarebbe stata tutt'altro che facile, no?

Ecco a voi i costumi da bagno con slip high waist più belli in circolazione!

Bikini con slip a vita alta e fiorellini colorati MIMI A LA MER

Bikini con slip a vita alta a tinta unita CALZEDONIA

Bikini con slip a vita alta e ruches LOS TRAPITOS AL SOL

Bikini con slip a vita alta stampa Vichy OYSHO

Bikini con slip a vita alta in lurex bicolor MALI BEACHWEAR

Bikini con slip a vita alta e top monospalla ELISABETTA SAMMARCO

Bikini con slip a vita alta stampa gingham LA PERLA

Bikini con slip a vita alta a righe YAMAMAY

Bikini con slip a vita alta stampa botanica TEZENIS

Bikini con slip a vita alta con drappeggio H&M

Bikini con slip a vita alta a fiori ROUJE

Bikini con slip a vita alta sgambato ZARA

Bikini con slip a vita alta stampa floreale ANEMONE

Bikini con slip a vita alta e top a la Bardot & OTHER STORIES

Bikini con slip a vita alta lilla FAITHFULL THE BRAND

