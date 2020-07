Belle le fantasie e i colori sgargianti ma lo scettro dei costumi da bagno più chic dell'estate va ancora una volta ai due pezzi e agli interi total black!

Per andare sul classico e avere un look iper-sofisticato anche "on the beach" c'è solo una cosa da fare: sfoggiare un costume nero.

Attenzione, non stiamo certo dicendo che le stampe multicolor e le nuance più allegre e vitaminiche non siano un'ottima scelta, ci mancherebbe. Ma avere a disposizione almeno un modello in total black è sempre cosa buona e giusta. L'alleato indispensabile e mai scontato per ottenere quell'effetto minimal chic che ci piace sempre tanto.

Le versioni più belle dell'estate 2020? Abbiamo pensato a una selezione molto variegata in modo da poter accontentare tutte.

Dal bikini con applicazioni gioiello (che vi tornerà utile anche per l'aperitivo in spiaggia!) al due pezzi con spalline scese in stile Brigitte Bardot. Dall'intero raffinato al sexy trikini per chi non ha paura di osare. La parte difficile sarà proprio scegliere il vostro preferito!

Costume due pezzi con slip a vita alta ZARA

Trikini con dettaglio gioiello FISICO

Costume intero con laccetto dorato UB TWINSET BEACHWEAR

Due pezzi a fascia con inserti in tulle LA REVECHE

Bikini in satin con applique di strass MALI BEACHWEAR

Due pezzi con spalline scese & OTHER STORIES

Due pezzi con drappeggi CALZEDONIA

Costume intero monospalla con dettaglio cut-out IRIS & LILLY su Amazon Fashion

Due pezzi con listini intrecciati e volant OYSHO

Costume intero con scollo profondo FILA

Trikini con fasce see-through TEZENIS

Due pezzi con dettagli asimmetrici LA PERLA

Costume intero con profili in tulle UND SWIMWEAR

Bikini con reggiseno imbottito YAMAMAY

Due pezzi con reggiseno incrociato H&M

Costume intero sgambato MANGO

Due pezzi con profili colorati a contrasto ARENA

Bikini nero minimal ELISABETTA SAMMARCO

