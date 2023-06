Dai modelli interi ai bikini: una selezione di costumi in spugna che aspettano solo di finire nella vostra valigia per il mare.

In versione minimal, in lurex, in crochet: rinnovare il guardaroba per la spiaggia non è mai stato così facile.

Quest’estate più che mai le nuove tendenze in fatto di beachwear stanno riuscendo nel difficile compito di far tutte felici e in circolazione si trova una così ampia scelta di costumi che è praticamente impossibile rimanere deluse.

Ad aver catturato in modo particolare la nostra attenzione, ci sono i costumi in spugna: quei modelli dal gusto retrò che già da tempo hanno trovato spazio nella cabina armadio di influencer e trend setter e non lo hanno più abbandonato.

Non più solo su teli mare e accappatoi, la spugna fa ora capolino anche su costumi interi e bikini declinati in tutti i colori dell’arcobaleno e soffici come peluche. E (vi avvisiamo) resistere al loro fascino non sarà cosa facile.

Per un look da spiaggia raffinato e femminile, via libera a bikini a triangolo o a fascia dai colori neutri o dalle delicate sfumature pastello.

Ma per dare una sferzata di energia al guardaroba delle vacanze, anche i costumi in spugna, interi o a due pezzi, dalle tonalità vitaminiche non potranno mancare.

Noi abbiamo individuato 8 modelli a cui, siamo certe, non saprete proprio resistere.

Costumi in spugna: 8 modelli da mettere subito in wishlist

THE ATTICO Bikini giallo monospalla in spugna

Credits: farfetch.com

ZIMMERMANN Costume intero in spugna con design color block

Credits: mytheresa.com

LISA MARIE FERNANDEZ Bikini in spugna con triangolo e slip con laccetti

Credits: mytheresa.com

FORM AND FOLD Costume intero effetto spugna color albicocca con scollo squadrato

Credits: farfetch.com

HUNZA G Bikini a fascia con nodo centrale e slip

Credits: mytheresa.com

FAITHFULL THE BRAND Costume intero monospalla in spugna

Credits: yoox.com

REINA OLGA Bikini in spugna con top a fascia e slip classico

Credits: farfetch.com

MANGO Costume intero in spugna con la schiena scoperta

Credits: shop.mango.com