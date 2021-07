Se siete della filosofia "less is more" anche quando si parla di beachwear, questi costumi da bagno faranno davvero al caso vostro! Ecco una selezione di bikini e interi minimal-chic da avere

Le vacanze si avvicinano ma non avete ancora provveduto a scegliere il costume da bagno per l'estate? Tranquille, vi aiutiamo noi!

Se glitter, ruches, silhouette particolari, fantasie sgargianti e più in generale i modelli troppo "moda" non fanno proprio per voi e preferite puntare invece sulla semplicità, sappiate che ci sono comunque diverse opzioni validissime su cui potete orientarvi.

Basta pescare per l'appunto tra le proposte minimal. Quelle, per intenderci, dalle linee essenziali e senza fronzoli, dal design pulito, a tinta unita, magari giocate su colori basic e passe-partout come il blu, il nero, il bianco o il tortora. Oppure declinate su pattern classici come le righe in perfetto navy style.

Ebbene, la nostra selezione di oggi è dedicata proprio a voi che avete fatto del "less is more" la vostra filosofia fashion anche in riva al mare! Ecco i bikini e gli interi che vi garantiranno quel che cercate, ossia un look da spiaggia essenziale ma super super chic.

SLOGGI

Credits: it.sloggi.com

H&M

Credits: hm.com

ERES

Credits: eresparis.com

TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

FISICO

Credits: fisico.it

LA PERLA

Credits: it.laperla.com

OYSHO

Credits: oysho.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

YAMAMAY

Credits: yamamay.com

LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it

NORTH SAILS

Credits: northsails.com