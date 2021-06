Intero o bikini? Triangolo o a fascia? Puntare sul beachwear giusto non è sempre cosa facile! Ecco come togliersi ogni dubbio e selezionare i costumi ideali per la forma del proprio fisico.



S.o.s. prova costume? Assolutamente no!

Il nostro corpo non deve superare nessuna prova, semmai è il contrario: è il beachwear che deve superare il nostro personalissimo test di gradimento e dimostrare di adattarsi al meglio alla silhouette che dovrà vestire, non vi pare?

Ebbene sì, come qualsiasi altro capo, anche il costume da bagno dovrà adattarsi alle leggi della body shape, andando a valorizzare le nostre caratteristiche personali “senza se e senza ma”. Ergo, conoscersi e saper selezionare al meglio ciò che indosseremo in spiaggia ci aiuterà a sentirci a nostro agio e ci farà godere al meglio sole, mare e relax.

Ma come capire quale costume è davvero “quello giusto”? Preparatevi a prendere appunti: ecco la guida definitiva al beachwear perfetto, una body shape alla volta.





Costumi da bagno per fisico a clessidra

Si tratta della forma più "equilibrata" tra le 5 body shape. La silhouette a clessidra ha tendenzialmente fianchi e ampiezza interna delle spalle sulla stessa linea, un seno che va da medio a prosperoso e un punto vita sottile e ben segnato. D’altra parte se si chiama “clessidra” un motivo ci sarà!

Coloro che si riconoscono in questa descrizione hanno ben poco da riequilibrare, il che significa che un intero universo di costumi da bagno le aspetta per essere sfoggiato senza particolari restrizioni.



Eppure anche per le detentrici del fisico a clessidra una regola di cui fare tesoro esiste: nascondere le vostre forme così femminili e bilanciate sarebbe un vero reato, quindi cercate di esaltare sempre il punto vita (che poi è l’origine di tanta sinuosità!).

Va da sé che in spiaggia viene abbastanza semplice rispettare questa piccola linea guida, ma credeteci se vi diciamo che bikini con slip dotati di laccetti sui fianchi e beachwear giocato su forme a “V” (ricreate grazie ad allacciature dietro al collo o sugli scolli, certo, ma anche sulle mutandine sgambate) funzionano davvero come “il cacio sui maccheroni”!

Bikini CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

Costume intero OYSHO

Credits: oysho.com

Bikini con slip brasiliana TEZENIS

Credits: tezenis.com





Costumi da bagno per fisico a triangolo (o pera)

Dicesi triangolo (ma anche pera) quel fisico che presenta un upper body esile e tendenzialmente con seno minuto, a fronte di una parte inferiore (fianchi, glutei e cosce) più evidente. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una figura sinuosa, con punto vita ben segnato e sottile, ma che - a differenza della clessidra - presenterà l’ampiezza delle spalle inferiore rispetto a quella di fianchi e bacino.

La missione (assolutamente “possibile”!) da perseguire in caso di body shape a triangolo? Facile: riequilibrare upper e lower body, cercando di portarli (otticamente parlando) sulla stessa linea.

Questo significa sicuramente aggiungere volume sul busto, restando invece il più “asciutte” possibile con ciò che veste i fianchi. Tradotto in costumi da bagno: un grosso sì va a tutto ciò che presenta ruchs, balze, arricciature, fiocchi e “puff-puff” di qualsiasi genere e sorta nella parte superiore, mentre la mutandina dovrà essere liscia e capace di accentuare bene il punto vita (un’ottima scelta di solito sono le culotte anni ’50 a vita alta).

Ma non è tutto: molto bene le spalline sottili (quelle troppo spesse rischiano di rimpicciolire ulteriormente il seno) o le linee “a fascia” (che grazie al tipico movimento verticale allargano visivamente la parte superiore).

Last but not least: tema “spezzati”. Il bikini con reggiseno e mutandina di colori differenti può essere un trick utilissimo alla causa dei fisici a triangolo, lo sapevate? Ebbene sì: scegliete colori chiari o sgargianti per il pezzo superiore e un colore scuro per quello inferiore e il gioco sarà praticamente fatto!

Bikini con fascia arricciata H&M

Credits: hm.com

Bikini spezzato con slip a vita alta & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Intero senza spalline con rouches ZARA

Credits: zara.com





Costumi da bagno per fisico a triangolo inverso (o mela)

La cosiddetta mela è una forma di fisico che presenta un busto più pieno e tornito - di solito con seno medio o abbondante e un punto vita poco segnato – e una parte inferiore (fianchi e gambe) che risulta sempre decisamente più stretta ed esile. Esattamente l’opposto del fisico a triangolo, infatti in molti chiamano questa body shape proprio “triangolo inverso”.

L’obiettivo in caso di silhouette a mela? Ovviamente anche qui si tratterà di equilibrare upper e lower body, aggiungendo questa volta volume su glutei e fianchi e slanciando il più possibile il busto.

Ma veniamo alla pratica. Come applicare queste linee guida sul bagnasciuga? Se vi rispecchiate in questa descrizione evitate beachwear che presenti balze e applicazioni di qualsiasi tipo nella parte superiore, preferendo invece elementi verticalizzanti come profondi scolli a “V” (per esempio su interi e trikini) o tagli diagonali come i monospalla.

Per quello che riguarda il lower body invece è tutta un’altra storia! Dagli slip con i classicissimi fiocchetti sui fianchi a quelli con elementi tipicamente “volumizzanti” (come ruches e arricciature) non avrete che l’imbarazzo della scelta: saranno autentiche “mani sante” di cui fare incetta per il vostro beachwear a prova di body shape!

Bikini con reggiseno monospalla COS

Credits: cosstores.com

Costume intero con profondo scollo a "V" LA PERLA

Credits: laperla.com

Bikini con slip con laccetti e reggiseno imbottito TWINSET

Credits: twinset.com





Costumi da bagno per fisico a rettangolo

Linee androgine e poche “curve” sono le caratteristiche basilari del fisico cosiddetto “a rettangolo”. Si tratta di una forma che presenta – otticamente parlando – spalle, vita e fianchi sulla stessa linea.

Se vi riconoscete in questa body shape il vostro obiettivo principale sarà quello di addolcire un pochino le linee del corpo, aggiungendo strategicamente volume qua e là e cercando di segnare il punto vita.

In quest’ottica con il beachwear di certo qualsiasi elemento “extra” diventa valorizzante: via libera a bikini con grossi fiocchi sia sui fianchi che sul reggiseno, ma anche a a balze e intrecci ben distribuiti o a trikini ben sagomati che “creino” una linea generale più morbida.

Anche le cromie e i tessuti possono aiutare molto a perseguire la missione delle ragazze con fisico a rettangolo. Puntate su tinte brillanti, su fantasie ampie e dal disegno tondeggiante o su texture brillanti come il lurex: sono tutti elementi “facili” con immense doti dilatanti!

Infine mai sottovalutare il potere di un bicolor con stacco di nuance sulla vita (ma anche di tutti i costumi da bagno che presentano elementi in grado di sottolineare il punto vita, come una balza o una cinturina): che ci crediate o no sono davvero il massimo per tutte “le rettangolo” in circolazione!

Bikini a fiori DOLCE & GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

Intero cut out bicolor MIMì A LA MER

Credits: mimialamer.com

Bikini in lurex OSEREE

Credits: mytheresa.com





Costumi da bagno per fisico ovale (o a diamante)

Il vostro fisico è considerato una body shape ovale o a diamante se avete un upper body spiccatamente più importante e tondeggiante del lower body. Seno prosperoso, assenza di punto vita e peso che tende ad accumularsi con più facilità su addome e braccia sono le caratteristiche più marcate di questa particolare silhouette.

La missione per tutte coloro che si riconoscono in questa descrizione è quella di assottigliare il più possibile il busto, cercando contemporaneamente di creare il punto vita (tallone d’Achille di questa body shape) e mettere in risalto le gambe, solitamente sottili e proporzionate.



Già, ma come fare armate solo di costume da bagno? No panic: come per tutte le altre forme di fisico la soluzione è più semplice di quel che può sembrare!

I costumi che meglio funzionano su queste silhouette sono gli interi capaci di contenere, ma ovviamente un one-piece non vale l’altro. Scegliete sempre modelli con scolli verticalizzanti a “V”, meglio se incrociati sul davanti e drappeggiati in punti strategici. Ottima alternativa sono i color block con tinte più brillanti verso il centro, che “ridisegnino” la figura spostando l’attenzione da vita e bacino.

Ovviamente questo non significa che il bikini sia off-limits! Se siete tipe da “due pezzi” il consiglio è quello di puntare principalmente su modelli dotati di culotte dal taglio retrò con la vita alta e di un reggiseno che riesca a sostenere bene il seno prosperoso. Tra i pattern strategici infine troviamo quelli a base scura (dalle magiche proprietà snellenti!), magari vivacizzati da piccoli dettagli colorati: provare per credere!





Intero incrociato BRIGITTE

Credits: farfetch.com

Bikini anni '50 LISA MARIE FERNANDEZ

Credits: lisamariefernandez.com

Intero incrociato con drappeggi KARLA COLLETTO

Credits: mytheresa.com