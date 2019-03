E le più fortunate, che meditano un viaggio al caldo al più presto, li ameranno ancora prima



C'è chi al mare non ci andrà prima di quest'estate. E chi riuscirà ad approfittare di ponti e weekend per una fuga al caldo anche prima (#fortunelle).

In entrambi i casi, però, non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai costumi da bagno.

Interi e bikini infatti giocano un ruolo fondamentale per ottenere un look favoloso anche in vacanza. E poi, parliamoci chiaro: quanto sono belli?

I modelli proposti da Calzedonia, Tezenis, Yamamay e gli altri brand di beachwear, sono in grado di assecondare le preferenze di ciascuna di noi.

Dalle varianti minimal a tinta unita a quelle declinate su fantasie tropical o stampe funny (peperoncini, pesciolini, banane...e chi più ne ha, più ne metta!).

Senza dimenticare naturalmente le righe (quelle verticali allugano anche la silhouette, il che non guasta!), e i fiori per un tocco romantico anche on the beach.





CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com





LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it





PRIMARK

Credits: primark.com





YAMAMAY

Credits: yamamay.com





TEZENIS

Credits: it.tezenis.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





BEPOPSY

Credits: bepopsy.com





MARYAN MEHLHORN

Credits: maryanmehlhorn.com





ISOLE & VULCANI

Credits: isolevulcani.com





COS

Credits: cosstores.com





MARGARITA BEACHWEAR

Credits: margaritamodamare.it









TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





ROSA FAIA

Courtesy of Press Office





LA PERLA BEACHWEAR

Credits: laperla.com





WATERCULT

Credits: watercult.com





ZADIG & VOLTAIRE BEACHWEAR

Credits: zadig-et-voltaire.com





TRIUMPH

Credits: it.triumph.com





Immagini di apertura: lookbook LOS TRAPITOS AL SOL