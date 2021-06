Calzedonia inaugura la stagione Summer 2021 con una collezione di costumi da bagno tutti da collezionare: ecco i modelli di interi e bikini che ci hanno rubato il cuore!



Estate fa rima con... Calzedonia! La nuova collezione Mare 2021 - presentata in due spot tv con la colonna sonora firmata da Caroline Koch che è già un tormentone - è un inno al colore e al divertimento. Proprio quello di cui abbiamo bisogno adesso per ripartire con la giusta carica di ottimismo dopo un anno tanto complicato e goderci finalmente delle vacanze spensierate!

La gamma di proposte beachwear spazia tra combinazioni e fantasie pronte ad accontentare i gusti di tutte noi e le esigenze più disparate: dai bra, perfetti per sostenere e valorizzare anche i décolleté più generosi, ai classici triangoli evergreen.

Dai reggiseni a fascia a prova di abbronzatura senza segni, alla versione glam a canotta, con o senza ferretto. Da abbinare a vostro piacimento con gli slip che preferite: classici, con laccetti, brasiliani o a vita alta.

Tra i modelli most wanted quest'anno ci sono i Crinkle con l'inconfondibile texture a rilievo - già best seller l'estate scorsa - riproposti in 4 varianti cromatiche irresistibili: corallo, lime, lilla e nero. E poi c'è la linea effetto shiny in tessuto cangiante, declinata su tinte fashion come il lilla, l'arancione, il verde salvia e il turchese.

Abbiamo sbirciato tra le tantissime varianti e preparato per voi una mini selezione con i modelli di interi e di bikini che ci hanno fatto esclamare "WOW!". Pronte a scegliere il vostro?

Bikini Barcellona CALZEDONIA

Costume intero Ginevra CALZEDONIA

Due pezzi Djerba CALZEDONIA

Costume lilla in sangallo con spalline scese CALZEDONIA

Costume intero Sorrento CALZEDONIA

Due pezzi a quadretti Vichy CALZEDONIA

Due pezzi Formentera CALZEDONIA

Bikini Riccione CALZEDONIA

Costume intero Matilde CALZEDONIA

Costume intero Las Vegas CALZEDONIA

Bikini Marrakech CALZEDONIA

Due pezzi con dettaglio cut-out CALZEDONIA

Bikini Miami CALZEDONIA

Costume intero Capri CALZEDONIA

Costume intero con fiocco in vita CALZEDONIA

