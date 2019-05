I costumi animalier hanno già invaso le collezioni di beachwear. Ecco i modelli da puntare per un’estate super wild.





Le avete sfoggiate per tutto l’inverno, le avere ritrovate anche nelle collezioni primaverili e ora pensavate di metterle all’angolo? Ci spiace deludervi, ma le stampe animalier non hanno alcuna intenzione di andare in letargo, hanno già conquistato il mondo del beachwear e verranno con noi persino in vacanza!

Che siano bikini dalla fantasia leopardata o zebrata o modelli interi a stampa snake, i costumi animalier saranno un must indiscusso sul bagnasciuga e c’è da giurarci che li vedremo addosso anche a molte vicine di ombrellone.









Tra le grandi tendenze dell’estate 2019, quelli dalle nuance vitaminiche e dalle tinte fluo, iper sgambati e con scolli profondi; ma non mancano neanche versioni più discrete, dalle linee essenziali e dai colori più sobri.

Voi pensate di cedere al trend? Se non ne avete ancora abbastanza di questa fantasia così grintosa e siete pronte a fare una bella scorta di costumi animalier in vista dell’estate, ecco una selezione di modelli che potrebbero fare proprio per voi.





ZIMMERMANN Bikini leopardato a stampa rossa e nera

Credits: modaoperandi.com









BIKINI MI. MA. Bikini con stampa tigrata e laccetti

Credits: bikinimima.it





ANEMONE Costume intero a fantasia leopardata

Credits: modaoperandi.com









KARLA COLLETTO Bikini leopardato con top a fascia e slip a vita alta

Credits: modaoperandi.com









DIANE VON FURSTENBERG Costume intero a stampa leopardata con tagli cut-out

Credits: mytheresa.com









TEZENIS Bikini brassiere a stampa leopardata

Credits: it.tezenis.com









SUBOO Costume intero a stampa animalier con scollo a profondo

Credits: modaoperandi.com









GANNI Costume a due pezzi a stampa leopardata

Credits: mytheresa.com









MELISSA ODABASH Costume intero a stampa snake

Credits: mytheresa.com





CALZEDONIA Bikini a stampa leopardata nei toni del rosso e del blu

Credits: it.calzedonia.com













& OTHER STORIES Costume intero leopardato con scollo profondo

Credits: stories.com





YAMAMAY Triangolo fluo a stampa animali

Credits: yamamay.com









HEIDI KLEIN Costume intero a stampa zebrata con scollo profondo

Credits: mytheresa.com









STELLA MCCARTNEY Bikini leopardato nei toni del rosa

Credits: mytheresa.com









HAIGHT Bikini a stampa leopardata con slip a vita alta

Credits: modaoperandi.com









OYSHO Costume intero a stampa leopardata

Credits: oysho.com





TRIUMPH Bikini zebrato con dettagli floreali

Credits: it.triumph.com