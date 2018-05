Dai modelli interi ai bikini: 16 costumi a righe da non lasciarsi scappare



Se è vero che l’estate è ancora lontana, è altrettanto vero che con queste belle giornate di sole abbiamo una buona scusa in più per programmare i primi weekend al mare e acquistare qualche costumino nuovo nuovo da sfoggiare in spiaggia!

Le collezioni di beachwear propongono costumi di ogni tipologia, è vero, ma basta guardarsi un attimo intorno per capire che a farla da padrone quest’anno ci ancora loro, i costumi a righe, declinati in mille diverse varianti.

Interi sofisticati, bikini monospalla, top con volant o triangoli super basic, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Che siano giocati sulle classiche righe in versione “bianco-nero” o “bianco-blu”, perfette per aggiungere un tocco marinière al look, oppure declinati su vivaci righe multicolor, poco importa.

Una cosa però è certa: non possono proprio mancare nel dress code da spiaggia più cool!

Se volete cavalcare il trend ma non sapete ancora bene su quale versione orientarvi, ecco una selezione di proposte su cui mettere subito gli occhi.





OYSHO Costume intero in seersucker blu.

Credits: oysho.com













CALZEDONIA Bikini monospalla a righe e slip con i lacci coordinato.

Credits: it.calzedonia.com

















H&M Bikini a balconcino a righe e slip a vita alta in coordinato.

Credits: 2.hm.com









ASCENO Costume intero a righe colorate.

Credits: mytheresa.com













ZIMMERMANN Bikini a righe con fiocchetti laterali.

Credits: farfetch.com









MANGO Costume intero a righe multicolor.

Credits: shop.mango.com









ISOLDA Top monospalla a righe multicolor e slip coordinato.

Credits: farfetch.com









& OTHER STORIES Costume intero a righe grafiche.

Credits: stories.com









RYE Bikini reversibile a righe e pois.

Credits: farfetch.com









NORMA KAMALI Costume intero a righe bianche e nere.

Credits: netaporter.com





SOLID & STRIPES Bikini senza ferretto a righe e slip coordinato.

Credits: zalando.it

















ZARA Costume intero a righe con bretelle a contrasto.

Credits: zara.com









TOPSHOP Top a righe con volant e slip coordinato.

Credits: zalando.it













PETIT BATEAU Costume a righe gialle e bianche.

Credits: petitbateau.it









TEZENIS Triangolo a righe con il nodo e brasiliano coordinato.

Credits: it.tezenis.com