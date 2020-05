Anche se i piani per quest'estate sono ancora molto incerti, la nostra voglia di mare non ce la toglie nessuno. E allora perché non sognare una carrellata di costumi favolosi?

In questo momento non sappiamo ancora come sarà la nostra estate. Mare sì o mare no? Partiremo o resteremo nelle nostre regioni? Mettiamo da parte per un attimo queste riflessioni e concediamoci una bella boccata d'ossigeno sognando i costumi che ci piacerebbe indossare.



Abbiamo sbirciato tra le proposte di Calzedonia, di Tezenis, di Yamamay e degli altri brand di beachwear, e selezionato i costumi più cool dell'estate 2020.

Quelli da cui iniziare per andare sul sicuro, insomma, e per ottenere look fa-vo-lo-si!

Bikini o interi, a tinta unita o a fantasia (dai fiori all'animalier, dai pois ai quadretti Vichy e molto molto altro ancora), essenziali o arricchiti da balze, inserti a contrasto e applicazioni preziose: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Pronte a immergervi tra colori brillanti, silhouette accattivanti e dettagli stilosi? Sarà solo difficile non farvi venir voglia di comprarli tutti!

Costumi da bagno: le versioni più cool per l’estate 2020 CALZEDONIA



Credits: calzedonia.com

& OTHER STORIES



Credits: stories.com

C'EST LA V



Credits: cestlav.it

BEATRICE B



Credits: beatriceb.com

TOPLESS BEACHWEAR



Credits: toplessbeachwear.com

CHIARA BONI LA PETITE ROBE



Credits: chiaraboni.com

ARENA



Credits: arenawaterinstinct.com

CUSTO BARCELONA



Credits: custo.com

FISICO



Credits: fisico.it

GLIMMED



Credits: glimmed.it

MALI BEACHWEAR



Credits: malibeachwear.com

TRIUMPH



Credits: it.triumph.com

KRISTINA TI



Credits: kristinati.it

O'NEILL



Credits: oneill.com

MANGO



Credits: shop.mango.com

NORTH SAILS



Credits: northsails.com

OYSHO



Credits: oysho.com

PRIMARK



Credits: primark.com

YAMAMAY



Credits: yamamay.com

ROSA FAIA



Courtesy of Press Office

TEZENIS



Credits: tezenis.com

TWINSET



Credits: twinset.com

ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE



Credits: alvieromartini.it

