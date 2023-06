Perché attendere l’inizio ufficiale degli sconti: ecco 10 pezzi chiave del guardaroba estivo da regalarsi con i pre-saldi.

Ogni anno aspettiamo con trepidazione l’estate per due motivi: l’arrivo dei primi weekend in riva al mare, ma soprattutto la partenza dei saldi estivi.

Anche voi avete già compilato la vostra wishlist e siete in attesa di buttarvi a capofitto nello shopping?

Beh, dovete ancora pazientare un pochino perché manca ancora poco più di una settimana all’inizio ufficiale dei saldi (in quasi tutte le regioni partiranno il prossimo 6 luglio).

Ma c'è una buona notizia: se non state più nella pelle (e la pazienza non è il vostro forte) potete già approfittare dei pre-saldi per accaparrarvi i vostri look preferiti e avere più chance di trovare taglie e colori.

Grandi griffe e piccoli brand hanno infatti iniziato a praticare sconti che arrivano fino al 50% e su diversi e-shop potete già trovare un’ampia scelta di capi e accessori estivi in promozione.

Un’occasione unica per mettere al sicuro i propri pezzi del cuore e aggiungerli nel carrello prima di tutte le altre.

Ma cosa acquistare approfittando dei pre-saldi? Ecco 10 capi e accessori da puntare prima che vadano a ruba.

10 capi e accessori da acquistare con i pre-saldi

& OTHER STORIES Abito midi a stampa floreale con le maniche a sbuffo (da 99€ a 55€)

Credits: stories.com

COS Camicia oversize in cotone bianco (da 99€ a 49€)

Credits: cos.com

ALYSI Foulard 100% seta con stampa grafica (da 160€ a 112€)

Credits: farfetch.com

ARKET Pantaloni in lino a gamba larga gessati (da 59€ a 35€)

Credits: arket.com

AEYDE Sandali lace-up con il tacco medio (da 325€ a 227€)

Credits: luisaviaroma.com

LE SPECS Occhiali da sole cat-eye con montatura in acetato (da 105€ a 55€)

Credits: intl.lespecs.com

MAJE Top all’uncinetto con le spalline sottili (da 155€ a 100,75€)

Credits: it.maje.com

A.P.C. Gonna midi di jeans con maxi tasche frontali (da 185€ a 111€)

Credits: mytheresa.com

JW ANDERSON Borsa intrecciata con mele ricamate (da 350€ a 210€)

Credits: mytheresa.com

JACQUEMUS Cappello alla pescatora con stampa multicolor (da 100€ a 70€)

Credits: mytheresa.com

Foto in apertura: GettyImage