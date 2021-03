Il completo knitted è il trend tormentone più "cozy e cute" che ci sia, scopriamolo insieme!

Voglio, voglio voglio … un set in maglia coordinato!

Il completo knitted è il trend su cui indulgere subito, in tutte le sue combinazioni: dal cardigan con la mini, al crop top con longuette, dalla bralette e pantaloncini (per le coraggiose!), fino alla combo più classica fatta di maglione over e joggers svasati.

Prepariamoci dunque a un mood di primavera 100% cozy, che vede nei coo-ord in filo i grandi protagonisti dei look da tempo libero.

(Credits: Instagram) Chiara Ferragni

Sarà che li abbiamo visti sfilare in passerella e che li hanno indossati le style icon più chic, aggiungiamoci la voglia di comodità e sicurezza di cui abbiamo bisogno in questi tempi, ma non possiamo assolutamente aspettare oltre per acquistare il nostro set in maglia.

Per questo abbiamo selezionato per voi i 10 coordinati più belli a portata di click!

Scopriteli scorrendo la nostra gallery come il filo di una matassa! #KnitAddicted

(Credits: LUISAVIAROMA)

Il primo set che vi proponiamo è firmato ANDREĀDAMO, un giovane brand Made in Italy nato solo nel 2020 che sta avendo un grande successo. Il completo è composto da cropped cardigan a costine nero abbinato ai pantaloni con staffe e cintura cut out, disponibile su LUISAVIAROMA. #EmergingTalent

(Credits: Mango)

Il completo in maglia di Mango color sabbia è daily chic, perfetto da abbinare con le vostre sneakers o combat preferiti! #ComfyJumpsuit

(Credits: Bershka)

Il brand low cost Bershka realizza sempre delle "chicche" super fashion a prezzi contenuti, come questo completo color antracite dal tocco nineties. #NinetiesKnit

(Credits: The Frankie Shop)

Chic e modaiolo, il completo di The Frankie Shop sarebbe il perfetto look da aeroporto first class. Partiamo? #AirportChic

(Credits: Cos)

Il completino color mostarda di COS è composto di cardigan dallo scollo profondo e pantaloncini en pendant corti. #ShortsKnit

(Credits: Malo)

L'eccellenza nel cashmere made in Italy Malo ha lanciato una linea di luxury leisurewear dai colori sorbetto come questa meravigliosa tuta color magenta. #CashmereSet

(Credits: Miu Miu)

Decisamente "preppy cool" il completo cardigan e mini in stampa scozzese firmato Miu Miu. #PreppyKnit

(Credits: & Other Stories)

& Other Stories ci delizia con un completo in maglia a costine color verde acqua. Ci piace perché è modaiolo e "pigiamoso". #PajamaKnit

(Credits: Zara)

Il color cenere è uno dei più gettonati, soprattutto quando si tratta di coordinati in maglia come questo con lacci e aperture di Zara. #StoneGrey

(Credits: Self-Portrait)

Self-Portrait propone un completo in maglia grigio melange fatto di sopra incrociato cropped e gonna midi con sexy spacco. Chic e perfetto anche per un'occasione speciale. #NightOutKnit