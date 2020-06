Sono capi che potete portare assieme in un look unico o utilizzare separati in un mix&match sempre nuovo. Scoprite il trend dei 'co-ords', alla moda ma anche utile!

In un momento in cui è chiara la necessità di rendere più essenziali i nostri guardaroba, i cosiddetti 'co-ords' (o Coords) vengono in nostro aiuto per sfruttare al massimo l'acquisto compulsivo di un look alla moda, dalle linee irresistibili, ma che potremo in questo modo utilizzare in diverse occasioni, giocando con styling e mix&match.

Sono i capi separati (due o tre di solito con stessa stampa o tonalità di colore identico) che si possono indossare come un unico look, effetto completo, o appunto, abbinandoli ad altri items presenti già nel nostro armadio, dividere per creare un numero indefinito di alternative.





Foto: la capsule collecion ZIMMERMANN X MYTHERESA





Lo sanno bene quelli di Zimmermann, brand australiano supercool dal gusto romantico e bohemien, che esce con un'esclusiva capsule collection di 24 pezzi su Mytheresa.com. Perfetta per la primavera e l'estate, presenta le sue silhouette iconiche con stampe originali come il paisley, divise in top dallo scollo impero (altro trend molto forte questa stagione) a manica lunga abbinati a gonne lunghe a balze o shorts a vita alta.

Irresistibili poi i separati che se uniti diventano dei veri e propri abiti, dal completo anni 90 formato da tank top e gonna in satin di Lee Mathews alla raffinata combo stile retro con giacchetta a doppio petto corta e longuette in giallo pastello di Lisa Marie Fernandez.





Foto: completo top e gonna pencil ENDELEA





Per le amanti delle stampe poi è il momento di sbizzarrirsi. Bellissime e piene di gioia quelle di Endelea, brand le cui creazioni vengono disegnate a Milano e realizzate in Tanzania, delicate quelle di & Other Stories e stile wallpaper quelle di Art Dealer, con camicia col collo seventies e bottoncini a forma di fiore.

Scoprite tutte la nostra selezione e divertitevi a coordinare e spezzare in libertà.





Top e gonna a balze ZIMMERMANN X MYTHERESA







Top e pantalone a zampa matchy MIRANDA X DESIGUAL







Canotta e shorts stampati & OTHER STORIES







Top e pantaloni color terra bruciata CULT GAIA via Netaporter.com







Costume bikini più miniskirt pareo OSEREE via Mytheresa.com







Giacchina e gonna con bottoni LISA MARIE FERNANDEZ via Netaporter.com







Top ampio e pencil skirt stampati ENDELEA







Camicia a maniche lunghe e shorts ZARA







Tank top e gonna in satin LEE MATHEWS via Mytheresa.com







Camicetta e gonna stampa floreale ART DEALER via Netaporter.com







Crop top increspato e gonna lunga MANGO