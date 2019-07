Cosa c’è di meglio di una vacanza rigenerante tra prati, fiori e (si spera) aria frizzantina? Il paesaggio è da urlo ma il look? Ci pensiamo noi!

A volte sembra più facile scalare una cima che scegliere i capi e gli accessori da mettere in valigia, non trovate? Niente paura, vi aiutiamo noi cpn la nostra guida su come vestirsi per andare in montagna!

La prima regola è: iniziare sempre dal basso!

Salutate dunque il vostro svettante tacco 12 e via libera a scarpe o scarponcini da trekking anche nelle versioni più tecniche che vi accompagneranno lungo gli impervi sentieri montani, in simbiosi con la natura.

Un consiglio molto utile, a prova di picco? Sicuramente è quello di vestire “a strati” indossando una t-shirt (in tessuto traspirante eh), un pile termico (all'occorrenza) e una giacca idrorepellente in caso di pioggia improvvisa.

E per la sera in baita? Optate per una felpa, un pantalone jogger e un piumino imbottito tutto rigorosamente casual e con un tocco athleisure!

Non sottovalutate l'importanza di attrezzatura e accessori! Ricordate di portare sempre con voi un cappello con visiera e un paio di occhiali da sole UV Protect.

Siete in cerca di ispirazione? Vi suggeriamo 13 must a prova di altitudine!





TOMMY HILFIGER Felpa con cappuccio color block.

Credits: it.tommy.com





THE NORTH FACE Giacca full zip colore nero e verde acqua.

Credits: thenorthface.it

MERREL Sneaker tecnica traspirante con membrana impermeabile GORE-TEX®.

Credits: merrel.it

STELLA McCARTNEY Occhiali da sole modello turbo color tea rose mélange.

Credits: stellamccartney.com

PYRENEX Piumino smanicato full zip verde oliva con interni viola.

Credits: pyrenex.com

PQUADRO Zaino in pelle bianca con patta nera a contrasto e comode tasche laterali.

Credits: pquadro.com

FILA Felpa con zip color block fluo fuxia e arancio.

Credits: fila.com

TRUSSARDI Orologio T-Light con bracciale in maglia milanese.

Credits: trussardi.com

ODLO Pantalone tecnico zip-off Wedgemount color lead grey.

Credits: odlo.com

LANACAPRINA Giacca oversize in morbido e caldo tessuto impreziosito da piccole borchie in metallo.

Credits: lanacaprina.it

Haglöfs Shorts tecnici progettati per garantire comfort e performance.

Credits: haglofs.com

ROSSIGNOL X PHILIP MODEL PARIS Unisce allure vintage e colori pop, la sneaker con suola running e lacci e tomaia "tecnica".

Credits: rossignol.com





FALCONERI Felpa con scollo a barchetta in cashmere.

Credits: it.falconeri.com

TIMBERLAND Scarponcino in suede colore beige chiaro.

Credits: timberland.it